Шевченко рассказал, какой госбанк ближе всего к приватизации

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.

Об этом он написал в статье для Atlantic Council.

“Мы уже обсуждали планы относительно меньшего присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой биржи. Наша нынешняя стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позже конца 2024 года”, – отметил глава НБУ.

По его словам, сейчас Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.

“Сделка уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия”, – добавил Шевченко.

Он рассказал, что также ожидает приобретения международной финансовой организацией доли в Ощадбанке.

Для этого, по его словам, “еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развитию бизнес-модели банка”.

Справка Finance.ua:

3 сентября 2020 года Кабмин утвердил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, согласно которой госбанки могут согласовать с Минфином свои индивидуальные стратегии развития и мероприятия по их реализации.