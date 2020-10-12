Шевченко рассказал, какой госбанк ближе всего к приватизации

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.
Об этом он написал в статье для Atlantic Council.
“Мы уже обсуждали планы относительно меньшего присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой биржи. Наша нынешняя стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позже конца 2024 года”, – отметил глава НБУ.
По его словам, сейчас Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации.
“Сделка уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия”, – добавил Шевченко.
Он рассказал, что также ожидает приобретения международной финансовой организацией доли в Ощадбанке.
Для этого, по его словам, “еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развитию бизнес-модели банка”.
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