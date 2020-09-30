Пищевая промышленность составляет почти 20% всего производства Украины

Украинские продукты пищевой промышленности ценятся во всем мире, в Украине они составляют почти 20% всего производства.
Об этом говорится в правительственном поздравлении с Днем работника пищевой промышленности на странице Кабинета министров в FACEBOOK.
“Пищевая промышленность – это залог нашей продовольственной безопасности. Она включает более 40 различных отраслей, а это почти 20% всего производства Украины. Кстати, наши продукты ценятся во всем мире, ведь значительная их часть экспортируется”, – говорится в поздравлении.
В правительстве отмечают, что несмотря на традиционность пищевой промышленности для Украины она постоянно развивается, предприниматели постоянно повышают стандарты и внедряют инновационные технологии, привлекают инвестиции.
“Благодаря профессионализму, самоотверженности делу работников пищевой промышленности мы имеем такое многообразие на полках магазинов и наших столах”, – отмечают в правительстве.
Премьер-министр и команда правительства поблагодарили всех, кто связал свою жизнь с обеспечением продовольственной корзины нашей страны.
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