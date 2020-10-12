Новые карантинные ограничения усиливают неопределенность в экономике еврозоны - Лагард

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые сейчас вводятся в странах Европы, добавят неопределенности для предприятий и домохозяйств.

Поэтому правительствам, по ее мнению, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новые ограничения на повседневную жизнь в зоне евро, связанные с пандемией коронавируса, усиливают экономическую неопределенность, подчеркивая необходимость продолжения введения облегченной фискальной и монетарной политики, заявила в воскресенье Лагард.

“Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в силе столько времени, сколько это необходимо”, – добавила она.

Как известно, экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Об этом Лагард заявила в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом. Она отметила, что «мягкий» сценарий прогноза развития экономики в течение 2020 года, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, «уже устарел».