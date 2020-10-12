Новые карантинные ограничения усиливают неопределенность в экономике еврозоны - Лагард

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые сейчас вводятся в странах Европы, добавят неопределенности для предприятий и домохозяйств.
Поэтому правительствам, по ее мнению, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику. Об этом сообщает агентство Reuters.
Новые ограничения на повседневную жизнь в зоне евро, связанные с пандемией коронавируса, усиливают экономическую неопределенность, подчеркивая необходимость продолжения введения облегченной фискальной и монетарной политики, заявила в воскресенье Лагард.
“Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в силе столько времени, сколько это необходимо”, – добавила она.
Как известно, экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Об этом Лагард заявила в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом. Она отметила, что «мягкий» сценарий прогноза развития экономики в течение 2020 года, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, «уже устарел».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 3069 11
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 26589 10
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 2485 8
"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых6 ч. назад - 1352 2
Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)13 ч. назад - 3589 2
Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)13 ч. назад - 3589 2
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 2485 8
Отопительный сезон по новым правилам: как платить и что происходит с ценами3 ч. назад - 2304 1
"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых6 ч. назад - 1352 2
Спад в главной экспортной отрасли Украины резко ускорился8 ч. назад - 1007
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)5 ч. назад - 39
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 636
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1397 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1802
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1605 1