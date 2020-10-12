Эксперт рассказал, как зарабатывают трейдеры на валюте

Когда идет речь про обмен валют в мобильном приложении, в кассе банка или по прилету в другую страну — это все операции на рынке Forex.
Об этом рассказал ведущий аналитик компании Alpari Макс Пархоменко на вебинаре FinUpdate: Как заработать на обмене валют.
Forex происходит от слова FOReign EXchange, что в переводе означает “зарубежный обмен”.
Рынок обмена не ограничивается одной страной или регионом, а работа ведется всегда 24/5 практически с любой точки мира.
Как зарабатывает трейдер. Трейдер зарабатывает на разнице цены. Если формировать сбережения в долларе, когда курс вырос с 24,80 до 27,80 примерно за год, то на этом можно заработать 3 гривны на одном долларе — или 300 пунктов.
“Трейдеры на рынке используют для заработка именно колебания между стартовым и финальным курсом. Также у них есть возможность увеличить свой капитал, используя кредитное плечо”, – объяснил эксперт.
Кредитное плечо – это брокер, который выдает кредит и дополнительную сумму для торговли. Это дополнительная сумма для открытия позиции по рынку.
Кроме того некоторые могут зарабатывать на разнице процентных ставок. То есть можно взять кредит на Западе под нулевые проценты, а эти кредиты перенаправлять в Украину и тут кого-то кредитовать. При этом разница в процентах и будет заработком.
“Многие трейдеры используют эту формулу. Берется валюта с низкой процентной ставкой, например франк. В Швейцарии процентная ставка по франку составляет -0,75%, а в США 0,25%. Значит, переводя эти деньги в доллары и открыв депозит в долларах, трейдер зарабатывает 1%”, – рассказал Пархоменко.
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