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Повлияет ли на курс доллара возможное увольнение Рожковой - мнение эксперта

Повлияет ли на курс доллара возможное увольнение Рожковой - мнение эксперта

Потенциальные кадровые изменения в Национальном банке Украины не будут иметь влияния на курс доллара.

Об этом рассказал финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив на вебинаре FinUpdate: Как заработать на обмене валют.

“Я считаю, что какие-то конкретные персоналии в Нацбанке не являются важными ни для МВФ, ни для украинцев. Важно то, в какую сторону мы движемся. Почему же такое внимание к НБУ со стороны МВФ? Потому что есть опасения, что мы повторяем движение 2010-2014 годов. Тогда проводились какие-то попытки реформ, а это всегда обвал рейтинга”, – рассказал эксперт.

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По его словам, тогда Украина остановилась, и не нужно было кредитов МВФ: внешние рынки еврооблигаций были благосклонны к Украине, то есть можно было привлечь средства даже дешевле, чем от МВФ, но при этом не надо было делать никаких реформ.

“Можно было дальше держать курс по 8 гривен за доллар и тому подобное. И это привело к катастрофе, когда резервы закончились и нечего было уже тратить на поддержание курса. И есть опасения, что Нацбанк – это своего рода канарейка в шахте и первыми сигнализируют о том, что мы движемся не туда, куда надо”, – подытожил Демкив.

Справка Finance.ua:

  • 2 октября 2020 года состоялось заседание Совета Национального банка Украины, на котором был объявлен выговор Рожковой Екатерине Викторовне, первому заместителю главы Национального банка Украины, и Сологубу Дмитрию Романовичу, заместителю главы Национального банка Украины.
  • Сама Екатерина Рожкова объяснила решение совета регулятора объявить ей и заместителю главы Дмитрию Сологубу выговор и заявить о недоверии в связи с одним из интервью изданию KyivPost, которое они дали в конце сентября.
  • Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с выговорами заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу, заявил, что “в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции”.
  • В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.
По материалам Finance.UA
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