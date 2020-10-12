Повлияет ли на курс доллара возможное увольнение Рожковой - мнение эксперта

Потенциальные кадровые изменения в Национальном банке Украины не будут иметь влияния на курс доллара.
Об этом рассказал финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив на вебинаре FinUpdate: Как заработать на обмене валют.
“Я считаю, что какие-то конкретные персоналии в Нацбанке не являются важными ни для МВФ, ни для украинцев. Важно то, в какую сторону мы движемся. Почему же такое внимание к НБУ со стороны МВФ? Потому что есть опасения, что мы повторяем движение 2010-2014 годов. Тогда проводились какие-то попытки реформ, а это всегда обвал рейтинга”, – рассказал эксперт.
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По его словам, тогда Украина остановилась, и не нужно было кредитов МВФ: внешние рынки еврооблигаций были благосклонны к Украине, то есть можно было привлечь средства даже дешевле, чем от МВФ, но при этом не надо было делать никаких реформ.
“Можно было дальше держать курс по 8 гривен за доллар и тому подобное. И это привело к катастрофе, когда резервы закончились и нечего было уже тратить на поддержание курса. И есть опасения, что Нацбанк – это своего рода канарейка в шахте и первыми сигнализируют о том, что мы движемся не туда, куда надо”, – подытожил Демкив.
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