0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Беларусь получила первые полмиллиарда долларов российского кредита

Беларусь получила первые полмиллиарда долларов российского кредита

Беларусь получила 500 млн долларов кредита на сумму 1,5 млрд долларов, обещанного месяц назад президентом России Владимиром Путиным. Средства перечислил Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет).

“Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19”, – говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте Минфина России сообщается, что кроме средств Евразийского фонда стабилизации и развития, Беларусь получит кредит на 1 млрд долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов – в 2020 году и вторые 500 млн долларов – в 2021 году.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи заявил, что даст Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.