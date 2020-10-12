Беларусь получила первые полмиллиарда долларов российского кредита

Беларусь получила 500 млн долларов кредита на сумму 1,5 млрд долларов, обещанного месяц назад президентом России Владимиром Путиным. Средства перечислил Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
Об этом сообщается на сайте банка.
Согласно сообщению, средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет).
“Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19”, – говорится в сообщении.
Кроме того, на сайте Минфина России сообщается, что кроме средств Евразийского фонда стабилизации и развития, Беларусь получит кредит на 1 млрд долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов – в 2020 году и вторые 500 млн долларов – в 2021 году.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи заявил, что даст Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.
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