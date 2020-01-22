НБУ назвал количество нарушителей среди небанковских учреждений

Национальный банк обнародовал данные о нарушениях на небанковском рынке финуслуг, в том числе: страховых компаний, кредитных союзов, финкомпаний и ломбардов.

Об этом говорится в обзоре небанковского финансового сектора, который начал публиковать НБУ.

Ключевая проблема страхового рынка заключается в невыполнении значительным количеством компаний норматива платежеспособности и достаточности капитала, которые были введены еще Нацкомфинуслуг, однако полноценно заработали с 30 июня 2020 года.

Всего 57 страховщиков нарушают требования к платежеспособности и достаточности капитала, из-за низкого качества активов.

Значительную долю в активах отдельных страховых компаний сейчас составляет неликвидное недвижимое имущество, стоимость которого может быть завышенной. Сейчас нарушителями, которые не выполняют 60% норматива, являются 18 страховщиков с дефицитом приемлемых активов 1,6 млрд грн, что составляет 58% текущего дефицита.

Кроме того, 21 страховая компания нуждается в докапитализации почти на 300 млн грн и 36 страховщиков нуждаются в реструктуризации активов.

Следовательно, страховщики, находящиеся в зоне риска, должны привести структуру активов в соответствие с требованиями регулятора и, при необходимости, докапитализироваться для выполнения требований к платежеспособности.

Среди кредитных союзов 12 нарушают требования к достаточности капитала. Это происходит потому, что значительная часть кредитных союзов не имеет достаточного объема чистых процентных доходов для покрытия административных расходов, а убытки от ухудшения качества кредитов из-за невозврата кредитов заемщиками выросли во время карантина. Поэтому финучреждения не имеют возможности наращивать капитал.

Для кредитных союзов ситуация дополнительно осложняется из-за законодательных ограничений на предоставление сопроводительных финансовых услуг. Следовательно, кредитные союзы должны усилить свою операционную эффективность: пересмотреть уровень административных расходов, при необходимости скорректировать стоимость привлечения и предоставления средств.

Финансовые компании (которые занимаются микрокредитованием и предоставляют услуги лизинга и факторинга) также пострадали от коронакризиса. Во время карантина спрос на займы финансовых компаний ощутимо сократился, а условия кредитования стали жестче. Следовательно, если сравнить со вторым полугодием 2019 года, объемы кредитования снизились так же, как и объемы операций по лизингу.

Ломбарды с начала 2020 года также замедлили объемы кредитования, в частности, во II квартале 2020 года объем предоставленных новых кредитов снизился на 25%. Сейчас около 80% ломбардных займов предоставлены под залог изделий из драгоценных металлов и камней, еще 19% – под залог бытовой техники.

В то же время реализация залогового имущества обеспечивает всего 9% доходов ломбардов. Более 87% доходов формируют проценты, которые выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Хотя прибыль ломбардов в I полугодии снизилась против аналогичного периода в прошлом году, финансовый результат остается положительным, а снижение объемов расходов позволило обеспечить рентабельность на уровне прошлого года.