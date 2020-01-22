НБУ назвал количество нарушителей среди небанковских учреждений

Национальный банк обнародовал данные о нарушениях на небанковском рынке финуслуг, в том числе: страховых компаний, кредитных союзов, финкомпаний и ломбардов.
Об этом говорится в обзоре небанковского финансового сектора, который начал публиковать НБУ.
Ключевая проблема страхового рынка заключается в невыполнении значительным количеством компаний норматива платежеспособности и достаточности капитала, которые были введены еще Нацкомфинуслуг, однако полноценно заработали с 30 июня 2020 года.
Всего 57 страховщиков нарушают требования к платежеспособности и достаточности капитала, из-за низкого качества активов.
Значительную долю в активах отдельных страховых компаний сейчас составляет неликвидное недвижимое имущество, стоимость которого может быть завышенной. Сейчас нарушителями, которые не выполняют 60% норматива, являются 18 страховщиков с дефицитом приемлемых активов 1,6 млрд грн, что составляет 58% текущего дефицита.
Кроме того, 21 страховая компания нуждается в докапитализации почти на 300 млн грн и 36 страховщиков нуждаются в реструктуризации активов.
Следовательно, страховщики, находящиеся в зоне риска, должны привести структуру активов в соответствие с требованиями регулятора и, при необходимости, докапитализироваться для выполнения требований к платежеспособности.
Среди кредитных союзов 12 нарушают требования к достаточности капитала. Это происходит потому, что значительная часть кредитных союзов не имеет достаточного объема чистых процентных доходов для покрытия административных расходов, а убытки от ухудшения качества кредитов из-за невозврата кредитов заемщиками выросли во время карантина. Поэтому финучреждения не имеют возможности наращивать капитал.
Для кредитных союзов ситуация дополнительно осложняется из-за законодательных ограничений на предоставление сопроводительных финансовых услуг. Следовательно, кредитные союзы должны усилить свою операционную эффективность: пересмотреть уровень административных расходов, при необходимости скорректировать стоимость привлечения и предоставления средств.
Финансовые компании (которые занимаются микрокредитованием и предоставляют услуги лизинга и факторинга) также пострадали от коронакризиса. Во время карантина спрос на займы финансовых компаний ощутимо сократился, а условия кредитования стали жестче. Следовательно, если сравнить со вторым полугодием 2019 года, объемы кредитования снизились так же, как и объемы операций по лизингу.
Ломбарды с начала 2020 года также замедлили объемы кредитования, в частности, во II квартале 2020 года объем предоставленных новых кредитов снизился на 25%. Сейчас около 80% ломбардных займов предоставлены под залог изделий из драгоценных металлов и камней, еще 19% – под залог бытовой техники.
В то же время реализация залогового имущества обеспечивает всего 9% доходов ломбардов. Более 87% доходов формируют проценты, которые выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Хотя прибыль ломбардов в I полугодии снизилась против аналогичного периода в прошлом году, финансовый результат остается положительным, а снижение объемов расходов позволило обеспечить рентабельность на уровне прошлого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депозиты почти полностью ушли в онлайнВчера, 10:00 - 5514 20
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 23750 8
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 1834 6
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 2429 6
Минрегион разъяснил перерасчет платежей за центральное отопление для населения22.01.2020, 15:00 - 1549 1
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 23750 8
Депозиты почти полностью ушли в онлайнВчера, 10:00 - 5514 20
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 2429 6
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 1834 6
Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)9 ч. назад - 1708
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)34 мин. назад - 7
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 610
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1382 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1774
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1588 1