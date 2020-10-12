Общинам на местах передадут в собственность 1 миллион гектаров «свободной» земли - Петрашко

Объединенные территориальные общины получат в коммунальную собственность 1 млн га «свободных» земель. Это позволит им эффективно использовать собственный земельный ресурс.
Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.
По его словам, общины вскоре получат в собственность более 2 млн га земель, из них почти 1 млн га свободных земель.
“Уверен, что именно общины, люди на местах лучше знают, как эффективно использовать земельный ресурс, наполнять местные бюджеты, развивать регион, создавать новые стандарты жизни”, – отметил Министр Игорь Петрашко.
Требования земельной реформы:
Министр также акцентировал на обеспечении законодательной основы для успешной реализации земельной реформы. Так, до конца года ожидается принятие законопроектов 2194 и 2195. Первый из них вводит дерегуляцию в сфере земельных отношений, минимизирует контакт гражданина с чиновником и вводит цифровую трансформацию Госгеокадастра. Второй – предусматривает введение электронных аукционов. Это возможность для каждого украинца принять участие в аукционе и после победы начать свое фермерское хозяйство.
“Украинские аграрии, фермеры всегда были и остаются в фокусе реализации земельной реформы. Правительство продолжает системную поддержку аграрного сектора – сейчас это 4 млрд грн, сконцентрировав ее на наиболее важных отраслях. Речь идет о поддержке развития животноводства, фермерства, украинского сельхозмашиностроения, садоводства, виноградарства, восстановления орошения и тому подобное. В дальнейшем объемы финансирования агросектора планируется увеличить”, – подчеркнул Министр Игорь Петрашко.
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