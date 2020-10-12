Общинам на местах передадут в собственность 1 миллион гектаров «свободной» земли - Петрашко

Объединенные территориальные общины получат в коммунальную собственность 1 млн га «свободных» земель. Это позволит им эффективно использовать собственный земельный ресурс.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

По его словам, общины вскоре получат в собственность более 2 млн га земель, из них почти 1 млн га свободных земель.

“Уверен, что именно общины, люди на местах лучше знают, как эффективно использовать земельный ресурс, наполнять местные бюджеты, развивать регион, создавать новые стандарты жизни”, – отметил Министр Игорь Петрашко.

Требования земельной реформы:

право покупки сельхозземель получат исключительно украинцы;

установлены четкие ограничения по максимальной площади земель в собственности – до 100 га;

для украинских фермеров введены льготные условия для доступа к рынку. Фермеры могут выкупить земельные участки, предоставленные им в постоянное пользование или пожизненное наследуемое владение, а также переоформленные в аренду (рассрочка платежа до 10 лет, стоимость на уровне нормативной денежной оценки таких земельных участков без проведения земельных торгов).

Министр также акцентировал на обеспечении законодательной основы для успешной реализации земельной реформы. Так, до конца года ожидается принятие законопроектов 2194 и 2195. Первый из них вводит дерегуляцию в сфере земельных отношений, минимизирует контакт гражданина с чиновником и вводит цифровую трансформацию Госгеокадастра. Второй – предусматривает введение электронных аукционов. Это возможность для каждого украинца принять участие в аукционе и после победы начать свое фермерское хозяйство.

“Украинские аграрии, фермеры всегда были и остаются в фокусе реализации земельной реформы. Правительство продолжает системную поддержку аграрного сектора – сейчас это 4 млрд грн, сконцентрировав ее на наиболее важных отраслях. Речь идет о поддержке развития животноводства, фермерства, украинского сельхозмашиностроения, садоводства, виноградарства, восстановления орошения и тому подобное. В дальнейшем объемы финансирования агросектора планируется увеличить”, – подчеркнул Министр Игорь Петрашко.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 октября, подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫