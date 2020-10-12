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Украинцам объяснили, как сэкономить на отоплении

Украинцам объяснили, как сэкономить на отоплении

В Украине начинается новый отопительный сезон. Обычно расходы на коммунальные услуги в отопительный период увеличиваются, поэтому вопрос экономии встает очень остро. Потребление электроэнергии может увеличиться до двух раз по сравнению с летним периодом.

Электропоставщик YASNO рассказал, как уменьшить затраты на электрическую и тепловую энергию в холодное время года.

Что предлагает YASNO:

  • холодать ночью может уже накануне отопительного сезона, поэтому многим приходится пользоваться электрообогревателями. Чтобы не терять тепло и не увеличивать потребление электроэнергии на дополнительное отопление, устраните все щели вокруг дверей и окон с помощью уплотнителей, а по возможности замените старые окна на новые энергосберегающие;
  • выбирайте энергоэффективные обогреватели. Они будут греть эффективнее, а электроэнергии тратят значительно меньше;
  • замените лампы накаливания на энергоэффективные LED-лампы, которые мрачными зимними вечерами будут экономить до 90% расходов на освещение и служить 5-8 лет без замены;
  • поддерживать комфортную температуру поможет отражающий экран из фольги за радиатором;
  • зимой не следует закрывать батареи шторами, мебелью или декоративными решетками, чтобы не препятствовать распространению тепла. Кроме того, пыль и грязь на радиаторе могут снизить теплоотдачу;
  • много тепла теряется через пол, поэтому стоит постелить ковер;
  • обратитесь к профессиональному энергоаудитору, чтобы он выполнил комплексное энергетическое обследование дома, чтобы определить причины потери тепла;
  • если вы живете в многоквартирном доме, то стоит убедиться, установлен ли общий домовой счетчик тепла. С ним вы будете платить только за фактически потребленные гигакалории тепла.

Справка Finance.ua:

  • По данным исследования “ЛУН Місто”, среди киевлян наиболее популярно централизованное отопление. Его имеют 94,2% жилых многоэтажек.
  • При оформлении индивидуального отопления в многоквартирных домах для потребителя есть риски.
  • Украинцы ежемесячно будут платить за отопление по разным тарифам. В разгар сезона, отмечают эксперты, суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%.

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По материалам Finance.UA
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