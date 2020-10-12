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НБУ готовит изменения в деятельности кредитных союзов

НБУ готовит изменения в деятельности кредитных союзов

Национальный банк работает над созданием новой модели надзора за кредитными союзами.

Об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной рынку кредитных союзов, с участием представителей НБУ.

“Сейчас мы работаем над комплексными изменениями в законодательстве, внесением которых намерены создать качественную новую модель регулирования и надзора за небанковским рынком. Наша цель – это упрощение требований к рынку”, – отметила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Она отметила, что планируется ввести пропорциональный риск-ориентированный подход к кредитным союзам. Это означает, что требования к этим финучреждениям и интенсивность надзора за ними будут определяться в зависимости от размера кредитного союза, от количества его участников, взносов и значимости этого учреждения для рынка.

Полноценно перейти на новую модель можно будет после принятия закона «О кредитных союзах» в новой редакции.

В частности, новым законопроектом “О кредитных союзах” планируется:

  • расширить источники пополнения капитала союза,
  • стимулировать членов союза к участию в поддержании его финансового положения,
  • включить в перечень возможных членов союза новые категории лиц,
  • расширить перечень разрешенных услуг кредитного союза на два дополнительных вида – обмен валют и платежные услуги.

Директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Ольга Гурбич сообщила, что следующим этапом после принятия закона «О кредитных союзах» станет разработка закона о системе гарантирования вкладов членов кредитных союзов.

“Кредитные союзы относятся к высокорисковым учреждениям, поскольку они привлекают средства от их членов. Отсутствие действенных механизмов выхода из рынка и системы гарантирования снижает потенциал рынка, сдерживает привлечение членов-вкладчиков, ограничивает уровень защиты вкладчиков союза», – добавила она.

НБУ 1 июля получил полномочия по регулированию деятельности небанковских финучреждений: страховых, лизинговых, финкомпаний, кредитных союзов и ломбардов в рамках закона о сплите, предусматривающего разделение функций между Нацбанком и НКЦБФР и ликвидацию Нацкомфинуслуг.

В сентябре Нацбанк прекратил деятельность 4 кредитных союзов на основании поданных ими обращений.

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По материалам Финансовый клуб
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