Минцифры: 1 млн украинцев уже стали пользователями обновленного мобильного приложения "Дія"

С момента запуска 5 октября обновленную версию мобильного приложения Дія 2.0 уже установили 1 млн украинцев.
Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб во время онлайн-брифинга.
“Один миллион украинцев уже являются пользователями мобильного приложения Дія 2.0. Этот результат фактически получен за первые 10 дней, которые прошли с момента презентации”, – отметил он.
Алексей Выскуб сообщил, что Минцифры начало введение мобильного приложения Дія с базовой оцифровки документов граждан.
В настоящее время доступны в цифровом формате следующие документы:
Сейчас наиболее активно приложение Дія 2.0 применяется в банковской сфере. Им можно воспользоваться в отделениях Приватбанка, А-Банка, а также при открытии счета в monobank.
“Имеем уже более 700 счетов, открытых полностью онлайн. Это настоящий цифровой прорыв”, – подчеркнул Алексей Выскуб.
Минцифры также активно развивает применение Дії 2.0 в ритейле. В настоящее время многие сетевые магазины также активно присоединяются к работе с этим мобильным приложением, например, “АТБ”, “Велика кишеня” и др. Кроме того, приложение активно используется во время путешествий по железной дороге, на автобусах. Завершается работа с отечественными аэропортами.
“Цифровизация документов запускает цепную реакцию цифровизации всей страны, ведь каждый бизнес, банки, почтовые отделения, малый бизнес, гостиницы – они должны подстраиваться под новые технологии и сами становиться более инновационными”, – считает первый заместитель Министра.
Также с обновлением Дії 2.0 это мобильное приложение становится платежным инструментом. Сейчас можно платить штрафы за нарушение правил дорожного движения и долги по исполнительным производствам.
”За 10 дней пользователи Дії оплатили почти две тысячи штрафов и долгов на общую сумму 1,5 миллиона гривен”, – проинформировал Алексей Выскуб.
По его словам, мобильное приложение также способствует уменьшению социальных контактов, что важно в период пандемии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитинг8 ч. назад - 942 10
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородках5 ч. назад - 1624 9
Украина намерена взять займы у Польши, Венгрии и Турции на ремонт дорог4 ч. назад - 341 6
Стартовали продажи украинского трехколесного электровелосипеда Delfast (видео)19 ч. назад - 1208 6
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG9 ч. назад - 1503 4
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородках5 ч. назад - 1624 9
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG9 ч. назад - 1503 4
Вторая волна коронавируса в Европе обвалила мировые цены нефтьВчера, 20:42 - 1484
В Украине будет меняться система оплаты труда: кто сможет зарабатывать больше всего9 ч. назад - 1379 1
Официально презентовали новый кроссовер Volkswagen Taos (Фото)Вчера, 22:35 - 1301
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 511
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1275 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1630
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1453 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1670