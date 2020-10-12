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Минцифры: 1 млн украинцев уже стали пользователями обновленного мобильного приложения "Дія"

Минцифры: 1 млн украинцев уже стали пользователями обновленного мобильного приложения "Дія"

С момента запуска 5 октября обновленную версию мобильного приложения Дія 2.0 уже установили 1 млн украинцев.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб во время онлайн-брифинга.

“Один миллион украинцев уже являются пользователями мобильного приложения Дія 2.0. Этот результат фактически получен за первые 10 дней, которые прошли с момента презентации”, – отметил он.

Алексей Выскуб сообщил, что Минцифры начало введение мобильного приложения Дія с базовой оцифровки документов граждан.

В настоящее время доступны в цифровом формате следующие документы:

  • паспорт гражданина (ID-карта и биометрический загранпаспорт);
  • водительское удостоверение и техпаспорт на авто;
  • налоговый номер (ИНН);
  • справка внутренне перемещенного лица;
  • свидетельство о рождении ребенка до 14 лет (отражается у обоих родителей);
  • цифровой студенческий билет.

Сейчас наиболее активно приложение Дія 2.0 применяется в банковской сфере. Им можно воспользоваться в отделениях Приватбанка, А-Банка, а также при открытии счета в monobank.

“Имеем уже более 700 счетов, открытых полностью онлайн. Это настоящий цифровой прорыв”, – подчеркнул Алексей Выскуб.

Минцифры также активно развивает применение Дії 2.0 в ритейле. В настоящее время многие сетевые магазины также активно присоединяются к работе с этим мобильным приложением, например, “АТБ”, “Велика кишеня” и др. Кроме того, приложение активно используется во время путешествий по железной дороге, на автобусах. Завершается работа с отечественными аэропортами.

“Цифровизация документов запускает цепную реакцию цифровизации всей страны, ведь каждый бизнес, банки, почтовые отделения, малый бизнес, гостиницы – они должны подстраиваться под новые технологии и сами становиться более инновационными”, – считает первый заместитель Министра.

Также с обновлением Дії 2.0 это мобильное приложение становится платежным инструментом. Сейчас можно платить штрафы за нарушение правил дорожного движения и долги по исполнительным производствам.

”За 10 дней пользователи Дії оплатили почти две тысячи штрафов и долгов на общую сумму 1,5 миллиона гривен”, – проинформировал Алексей Выскуб.

По его словам, мобильное приложение также способствует уменьшению социальных контактов, что важно в период пандемии.

По материалам Finance.UA
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