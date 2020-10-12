Rozetka запускает франшизу: как это будет работать

Интернет-магазин Rozetka запускает свою франшизу, которая будет распространяться на точки выдачи заказов, сделанных на маркетплейсе.
Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на соучредителя консалтингового агентства по созданию франшиз “Франч” Романа Кириловича.
Сообщается, что на первом этапе Rozetka планирует открыть небольшое количество франчайзинговых точек выдачи, чтобы протестировать формат.
Rozetka приводит такие условия франшизы:
Сейчас Rozetka ищет партнеров в более чем 20 городах Украины. Интернет-магазин берет на себя логистику по доставке товаров до вашей точки, обучение новых сотрудников, и предоставляет доступ к программному комплексу Octopus, который используется в самой “Розетке”.
Сотрудничество между Rozetka и франшизными точками выдачи будет выглядеть следующим образом:
Как сообщил Кирилович, франчайзинговые точки выдачи не будут заниматься выдачей крупногабаритных товаров, таких как скутеры, холодильники или 100-дюймовые телевизоры. Объем и вес выдаваемых товаров будет ограничен.
Основными товарами, которые будут распространяться через такие точки, станет электроника, бытовая химия, одежда и другие небольшие товары, пользующиеся наибольшим спросом.
Новые точки выдачи будут значительно меньше, чем фирменные от “Розетки”. Но каждая из них, кроме склада, будет оборудована примерочной, чтобы, покупая одежду клиент, мог ее надеть и принять решение о покупке.
По словам Кириловича, основатель “Розетки” Владислав Чечеткин считает, что емкость рынка позволит Rozetka открыть 1000 точек выдачи, хотя сам Кирилович надеется на еще больший успех.
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