Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Корейская компания разрабатывает конкурента японскому внедорожнику Land Cruiser Prado, на базе которого также будет создан и пикап.

Фотошпионы заметили на тестах новый корейский внедорожник, который, как стало известно еще в сентябре, станет конкурентом Land Cruiser Prado. Работы над новинкой ведет австралийское подразделение Kia. Согласно имеющейся информации, новинку построят на базе рамы лестничного типа и, вероятно, речь идет о Kia Mohave.

Следует отметить, что в Австралии крупнейшим SUV является новый Kia Sorento. Кроме того, пикап на базе Mohave также был бы очень востребован у местных автолюбителей. При этом судя по шпионским фото, клиренс модели превышает показатели обычного Mohave.



Однако, чтобы выпустить на рынок новую модель, компания должна решить ряд вопросов. Например, в Австралии негде выпускать праворульные машины, а возможности открыть еще одну производственную линию на имеющихся предприятиях нет.