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Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Корейская компания разрабатывает конкурента японскому внедорожнику Land Cruiser Prado, на базе которого также будет создан и пикап.

Фотошпионы заметили на тестах новый корейский внедорожник, который, как стало известно еще в сентябре, станет конкурентом Land Cruiser Prado. Работы над новинкой ведет австралийское подразделение Kia. Согласно имеющейся информации, новинку построят на базе рамы лестничного типа и, вероятно, речь идет о Kia Mohave.

Следует отметить, что в Австралии крупнейшим SUV является новый Kia Sorento. Кроме того, пикап на базе Mohave также был бы очень востребован у местных автолюбителей. При этом судя по шпионским фото, клиренс модели превышает показатели обычного Mohave.

Однако, чтобы выпустить на рынок новую модель, компания должна решить ряд вопросов. Например, в Австралии негде выпускать праворульные машины, а возможности открыть еще одну производственную линию на имеющихся предприятиях нет.

По материалам MMR
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