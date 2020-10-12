В Киеве искусственный интеллект будет управлять дорожным движением

Коммунальное предприятие “Центр организации дорожного движения” закупит программное обеспечение и камеры для анализа поведения автомобилей с помощью искусственного интеллекта. Система будет управлять светофорами и анализировать пробки.
Инновационное нововведение обойдется бюджету столицы в восемь миллионов гривен. Центр организации дорожного движения уже заказал оборудование. Тендер сейчас находится на стадии подачи предложений. Об этом пишут на сайте autokyiv.
Что должна “уметь” новая система:
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