В Киеве искусственный интеллект будет управлять дорожным движением

Коммунальное предприятие “Центр организации дорожного движения” закупит программное обеспечение и камеры для анализа поведения автомобилей с помощью искусственного интеллекта. Система будет управлять светофорами и анализировать пробки.

Инновационное нововведение обойдется бюджету столицы в восемь миллионов гривен. Центр организации дорожного движения уже заказал оборудование. Тендер сейчас находится на стадии подачи предложений. Об этом пишут на сайте autokyiv.

Что должна “уметь” новая система:

Подсчитывать в автоматическом режиме количество транспортных средств по направлениям движения, в том числе при условии переменного дорожного покрытия, отсутствия маркировки, погодных условий, времени суток, и тому подобное на протяжении 24 часов 365 дней в год;

Обеспечивать подсчет транспорта в “пробке”, “тянучке”, при проезде разграничительной линии или в случае отсутствия такой линии, наличия большого количества транспорта, одновременных направлений движения (до сорока на одной камере включительно), и тому подобное;

Выявлять и характеризовать автомобили по ключевым характеристикам (марка автомобиля, модель автомобиля, поколение автомобиля, цвет кузова автомобиля, промежуток времени, адрес, источник данных);

Различать общественный транспорт (прежде всего, троллейбусы и автобусы, относящиеся к муниципальному транспорту) и автоматически давать необходимую команду аппаратному комплексу, контролирующему переключение цвета на светофорном объекте;

Обеспечивать возможность просмотра полученных данных и поиска по указанным параметрам, в частности: просмотр и экспорт таблицы со всеми определенными характеристиками, указанием времени и места фиксации, ссылками на файл-источник с видео (короткий видеоролик, включающий 10 с до и после момента фиксации), к таблице прилагается фото объекта;

Обеспечивать возможность управления задачами обработки данных, их просмотра и анализа, формирования необходимых аналитических отчетов, таблиц, графических иллюстраций и т. д;