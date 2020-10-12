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Посол Германии предположила, когда возобновится безвиз

Посол Германии предположила, когда возобновится безвиз

Полноценное возобновление работы безвизового режима Украины с Европейским Союзом может быть к лету 2021 года.

Такой прогноз озвучила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью “Европейской правде”.

“Мой личный прогноз: нынешняя ситуация продлится до конца весны 2021 года. К тому времени все же должна появиться вакцина, и я надеюсь, что это позволит открыть границы для свободных путешествий. Хотя массовая вакцинация – это также процесс, который требует времени” – сказала Фельдгузен.

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По ее предположениям, следующим летом украинцам можно надеяться на отпуск в Европе.

“Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможны. Мы и сами этого ждем. К примеру, мой отпуск в Исландии в этом году сорвался, и я очень рассчитываю на следующий год”, – сказала дипломат.

Фельдгузен подчеркнула, что ограничения на поездки действуют не только для украинцев, даже внутри ЕС есть красные зоны, где действует ограничение путешествий и после возвращения из которых нужно идти на карантин.

“Но все равно этот период когда-то закончится. Он закончится, когда появится вакцина, или хотя бы эффективное лекарство от коронавируса, которое сможет обеспечить, чтобы смертность от Covid-19 значительно снизилась”, – сказала она.

По материалам Европейская правда
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