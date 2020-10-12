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Межбанк: окончание недели пройдет нестандартно

Межбанк: окончание недели пройдет нестандартно

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно для окончания недели. При потенциальном и традиционном снижении деловой активности и статистики торгов из-за эффекта окончания недели – в этот раз все пойдет не так. Активность на торгах особо не снизится и, по нашим прогнозам, 16 октября объем операций составит до $210 млн при совершении до 600 сделок. Основных причин две:

Начало периода бюджетных платежей у клиентов. С учетом предстоящих выходных у компаний остается всего практически два полноценных рабочих дня для расчета по налогам с государством и на последний момент обычно клиенты такие расчеты не оставляют. Поэтому большинство начнет платить их уже сегодня. Повышенный спрос на гривну снизит возможности по покупке валюты у импортеров и добавит желания по продаже валюты у экспортеров. Рост предложения валюты на рынке всегда играет в пользу нацвалюты и увеличит объемы операций с валютой;

Выход на межбанк валютной выручки экспортеров практически за два дня. Из-за выходной среды в Украине сместились даты зачисления валютной выручки по доллару и евро у крупных экспортеров и основная ее часть была зачислена им только вчера. С учетом необходимости финансирования текущих гривневых затрат, расчетов с бюджетом и предстоящими расходами компаний по выплате средств персоналу за первую половину октября – все это приведет к росту предложения валюты на торгах.

Поэтому вялого и малообъемного рынка мы сегодня не ожидаем. Психологически подливают масла в огонь и слухи о новых изменениях в руководстве Нацбанка, что обычно тоже влияет на настроения участников торгов.

Как и вчера – достаточно позитивный с точки зрения экономических факторов расклад спроса и предложения на межбанке могут полностью испортить иностранцы. Они вчера покупали уже с самого утра валюту и по нашим сведениям продолжат это активно делать и сегодня. Именно их вчерашние покупки практически изъяли весь потенциальный избыток предложения доллара, который вместо них с удовольствием бы выкупил Нацбанк в резервы. Но нерезиденты с самого утра четверга вышли на торги с покупкой через СИТИбанк и этим не дали возможности регулятору пополнить ЗВР. Правда, и курс иностранцы тоже этим не раскачали, загнав его практически в очень узкий коридор 28,33/28,35 на протяжении всей сессии.

Восстановились и объемы ликвидности в системе, что не всегда позитивно для гривны. На утро вчерашнего дня корсчета банков достигли отметки в 66,1 млрд гривен и сегодня эта цифра вряд ли будет значительно ниже.

При возникновении превышения предложения валюты над спросом за счет фактора периода бюджетных платежей у клиентов – мы увидим Нацбанк с интервенцией по выкупу излишка доллара, что не даст ему сильно просесть даже в такой благоприятный для гривны период. Если же излишек предложения опять выкупят иностранцы – регулятор не станет вмешиваться в ход торгов.

Курсы межбанка по прогнозу на 16 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,40 гривен, евро – коридор 33,00- 33,40 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,33 / 28,34
евро – 33,14 / 33,15

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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