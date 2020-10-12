Сколько стоит аренда жилья в Киеве (инфографика)

Сентябрь традиционно является высоким сезоном на рынке аренды квартир, но не в этом году. Из-за пандемии большинство студентов остались на дистанционном обучении, а приток трудовых мигрантов уменьшился.

Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua.

В сентябре 2020 медианная цена аренды жилой недвижимости Киева составила 11 долл. США / кв.м

Цены, зависимо от количества комнат:

стоимость аренды квадратного метра в однокомнатных квартирах в сентябре составила 10 долл. США ;

медианная цена двухкомнатных квартир – 9 долл. США /кв.м;

цена трехкомнатных квартир составила 10 долл. США /кв.м;

четырехкомнатных – 14 долл. США /кв.м.

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 289 долл. США/за квартиру, или 6 долл. США/за кв.м.

Наиболее дорогим районом для аренды самых ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 547 долл. США. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 420 до 440 долл. США. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Ценник на 1К квартиры в этом районе составляет 254 долл. США/в месяц.

Предложение и спрос:

39% от общего количества предложения сосредоточено в категории двухкомнатных квартир;

предложение по однокомнатным квартирам – 38%, трехкомнатным – 18%. 5% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения;

35% запросов от соискателей приходится на двухкомнатные квартиры;

по 30% потенциальных арендаторов ищут для аренды однокомнатные и трехкомнатные квартиры;