Сколько стоит аренда жилья в Киеве (инфографика)

Сентябрь традиционно является высоким сезоном на рынке аренды квартир, но не в этом году. Из-за пандемии большинство студентов остались на дистанционном обучении, а приток трудовых мигрантов уменьшился.
Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua.
В сентябре 2020 медианная цена аренды жилой недвижимости Киева составила 11 долл. США / кв.м
Цены, зависимо от количества комнат:
Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 289 долл. США/за квартиру, или 6 долл. США/за кв.м.
Наиболее дорогим районом для аренды самых ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 547 долл. США. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 420 до 440 долл. США. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Ценник на 1К квартиры в этом районе составляет 254 долл. США/в месяц.
Предложение и спрос:
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