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Офис президента: Паузы в сотрудничестве с МВФ нет

Офис президента: Паузы в сотрудничестве с МВФ нет

Украина до сих пор не получила следующий транш от МВФ, однако все переговоры с Фондом ведутся. Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко – на постоянной связи с организацией.

Об этом в четверг, 15 октября, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала Украина 24.

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“Идет постоянный рабочий процесс. Нельзя все вынести в публичную плоскость по переговорам. Но точно можно сказать, что мы не на паузе”, – заверил советник.

Также он назвал причины задержки очередного транша от МВФ.

“Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе относительно государственного бюджета на следующий год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и корректировкам, которые в нем делаются”, – разъяснил Устенко.

По материалам Корреспондент.net
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