Межбанк: уже с утра были замечены нерезиденты

В четверг на украинском валютном рынке особых изменений не произошло, что с одной стороны – радует тех, кто живет по принципу “лишь бы не хуже”, но с другой – настораживает тех, кто внимательно следит за развитием экономической ситуации в Украине и в мире.
Если события на мировых площадках (реакция на комендантский час во Франции для ужесточения карантина и провал переговоров ЕС и Великобритании по части взаимоотношений после Brexit) привели к падению евро относительно доллара ниже психологической отметки в 1,17 доллара за евро и отразились на украинском межбанке проседанием котировок евровалюты до 33,14/33,16 гривен к концу дня, то с долларом все было по другому.
Успехи доллара на внешних площадках особо никак не отразились на котировках нашего рынка. Фактически за день курс доллара остался в тех же пределах, а сам межбанк был полностью зависим от поведения крупных местных игроков и нерезидентов.
Как Finance.ua и предупреждал в своем утреннем прогнозе, сегодня на торгах уже с утра были замечены нерезиденты, которые покупали валюту через СИТИбанк и они практически выкупили весь потенциальный излишек предложения со стороны местных игроков.
В итоге, за день доллар со стартовых 28,325/28,345 к вечеру котировался по 28,33/28,345 гривен, а сам межбанк за счет выкупа утром иностранцами валюты фактически весь оставшийся день пребывал в полусне.
При такой ситуации Нацбанку не пришлось выходить на торги для сглаживания курсовых колебаний, но и пополнить резервы при таком раскладе спроса и предложения у регулятора тоже возможности не возникло. Весь небольшой потенциальный излишек доллара вместо Нацбанка выкупили иностранцы.
Ход торгов
С самого утра нерезиденты вышли на рынок с покупкой валюты через СИТИбанк и этим обеспечили равенство спроса и предложения уже фактически на весь день. В результате – с утренних 28,325/28,345 к 11 часам доллар находился в пределах котировок 28,33/28,345 гривен, к обеду – на отметке 28,34/28,355 гривен, а после него – в узком коридоре 28,33-28,34/28,345-28,355. Завершилась сессия котировками 28,33/28,345.
Главные события 15 октября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,33 / 28,35
евро – 33,16 / 33,18
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1700 / 1,1702
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