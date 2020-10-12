К концу года курс Bitcoin вырастет на 50-60%: эксперты назвали причины

По мнению аналитиков JP Morgan, нынешний курс Bitcoin на 13% превышает «внутреннюю стоимость» первой криптовалюты.
Эксперты оценивают краткосрочные перспективы монеты довольно пессимистично.
Аналитики банковского холдинга JP Morgan не ожидают значительного роста курса Bitcoin в ближайшей перспективе, в то время как эксперты Exante, Bitcoin Foundation и Galaxy Digital полагают, что к концу текущего года первая криптовалюта прибавит порядка 50-60% от текущего курса.
Позитивные прогнозы, предполагающие заметный рост курса Bitcoin, как правило, базируются на двух ключевых факторах.
Во-первых, через 10–16 месяцев после халвинга курс ВТС – так уж сложилось исторически – повышается в 1,5–2 раза. Во-вторых, в условиях пандемии, когда предпочтение отдается безналичным расчетам, цифровые деньги оказались в более выигрышном положении, чем фиатные.
В то же время, отмечают эксперты, майнинг со временем дорожает, а спрос на первую криптовалюту до сих пор далек от пикового, что у многих вызывает сомнения по поводу перспектив стремительного роста курса ВТС.
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