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К концу года курс Bitcoin вырастет на 50-60%: эксперты назвали причины

К концу года курс Bitcoin вырастет на 50-60%: эксперты назвали причины

По мнению аналитиков JP Morgan, нынешний курс Bitcoin на 13% превышает «внутреннюю стоимость» первой криптовалюты.

Эксперты оценивают краткосрочные перспективы монеты довольно пессимистично.

Аналитики банковского холдинга JP Morgan не ожидают значительного роста курса Bitcoin в ближайшей перспективе, в то время как эксперты Exante, Bitcoin Foundation и Galaxy Digital полагают, что к концу текущего года первая криптовалюта прибавит порядка 50-60% от текущего курса.

Позитивные прогнозы, предполагающие заметный рост курса Bitcoin, как правило, базируются на двух ключевых факторах.

Во-первых, через 10–16 месяцев после халвинга курс ВТС – так уж сложилось исторически – повышается в 1,5–2 раза. Во-вторых, в условиях пандемии, когда предпочтение отдается безналичным расчетам, цифровые деньги оказались в более выигрышном положении, чем фиатные.

В то же время, отмечают эксперты, майнинг со временем дорожает, а спрос на первую криптовалюту до сих пор далек от пикового, что у многих вызывает сомнения по поводу перспектив стремительного роста курса ВТС.

По материалам ua-banker
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