Еще одна страна запускает авиарейсы во время карантина

В Израиле объявили о постепенном восстановлении международного авиасообщения. Так, в полночь с 15 на 16 октября, полеты в стране возобновят сразу 30 зарубежных авиакомпаний. В это время начнет работу аэропорт имени Бен Гуриона.
Уже воскресенье, 18 октября, в стране ожидается 24 рейса крупных израильских авиакомпаний “Эль-Аль” и “Israir”. Также стало известно, что на следующей неделе возобновит полеты и авиакомпания “Аркия”.
Кто сможет попасть в страну. Ранее в Израиле продлили срок действия карантинных ограничений до 18 октября, а премьер-министр предупреждал, что карантин может продолжаться и дольше. Вместе с тем граждане Израиля, которые после возобновления авиаперелетов будут вылетать в страны “зеленого” списка, не должны будут по прибытию обратно проходить самоизоляцию, также они освобождаются от сдачи ПЦР-тестов.
Уже известно, что рейсы будут обслуживать пока что только граждан Израиля, а также ряд иностранцев, которые имеют специальное разрешение на въезд в страну. К примеру, с целью лечения или учебы. К сожалению, туристов среди первых пассажиров авиалиний не будет.
Пока рано говорить о том, что туризм в Израиле возобновляется, считает Александр Новиковский, заместитель генерального директора “Tez Tour”. В комментарии РБК-Украина он говорит, что в стране все же продолжается локдаун, и неизвестно, каковы будут сроки его продления.
“Судя по официальным данным, мы видим, что карантин в Израиле продолжается. Конечно, очень хочется, чтобы туризм в стране вновь запустился, это было бы правильно. Но в Израиле, как везде и как у нас, все зависит от уровня заболеваемости COVID-19”, – отмечает он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Максим Розенко: техосмотр в Украине. Вызовы нового рынка объемом в 10 млрд гривенВчера, 11:20 - 2553 16
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз8 ч. назад - 3430 13
Опрос украинцев от Зеленского: откуда на него возьмут деньги9 ч. назад - 1040 6
Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,45 миллионаВчера, 13:00 - 729 6
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платит5 ч. назад - 2932 3
ПФУ уточнил информацию, которую будет передавать в Гоструда: кого будут проверятьВчера, 21:15 - 14506
Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)11 ч. назад - 4089 1
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз8 ч. назад - 3430 13
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платит5 ч. назад - 2932 3
iPhone 12: озвучили возможную стоимость новых смартфонов в Украине8 ч. назад - 1860 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 439
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1222 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1561
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1379 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1616