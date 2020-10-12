Еще одна страна запускает авиарейсы во время карантина

В Израиле объявили о постепенном восстановлении международного авиасообщения. Так, в полночь с 15 на 16 октября, полеты в стране возобновят сразу 30 зарубежных авиакомпаний. В это время начнет работу аэропорт имени Бен Гуриона.

Уже воскресенье, 18 октября, в стране ожидается 24 рейса крупных израильских авиакомпаний “Эль-Аль” и “Israir”. Также стало известно, что на следующей неделе возобновит полеты и авиакомпания “Аркия”.

Кто сможет попасть в страну. Ранее в Израиле продлили срок действия карантинных ограничений до 18 октября, а премьер-министр предупреждал, что карантин может продолжаться и дольше. Вместе с тем граждане Израиля, которые после возобновления авиаперелетов будут вылетать в страны “зеленого” списка, не должны будут по прибытию обратно проходить самоизоляцию, также они освобождаются от сдачи ПЦР-тестов.

Уже известно, что рейсы будут обслуживать пока что только граждан Израиля, а также ряд иностранцев, которые имеют специальное разрешение на въезд в страну. К примеру, с целью лечения или учебы. К сожалению, туристов среди первых пассажиров авиалиний не будет.

Пока рано говорить о том, что туризм в Израиле возобновляется, считает Александр Новиковский, заместитель генерального директора “Tez Tour”. В комментарии РБК-Украина он говорит, что в стране все же продолжается локдаун, и неизвестно, каковы будут сроки его продления.

“Судя по официальным данным, мы видим, что карантин в Израиле продолжается. Конечно, очень хочется, чтобы туризм в стране вновь запустился, это было бы правильно. Но в Израиле, как везде и как у нас, все зависит от уровня заболеваемости COVID-19”, – отмечает он.