0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

Еще одна страна запускает авиарейсы во время карантина

Еще одна страна запускает авиарейсы во время карантина

В Израиле объявили о постепенном восстановлении международного авиасообщения. Так, в полночь с 15 на 16 октября, полеты в стране возобновят сразу 30 зарубежных авиакомпаний. В это время начнет работу аэропорт имени Бен Гуриона.

Уже воскресенье, 18 октября, в стране ожидается 24 рейса крупных израильских авиакомпаний “Эль-Аль” и “Israir”. Также стало известно, что на следующей неделе возобновит полеты и авиакомпания “Аркия”.

Кто сможет попасть в страну. Ранее в Израиле продлили срок действия карантинных ограничений до 18 октября, а премьер-министр предупреждал, что карантин может продолжаться и дольше. Вместе с тем граждане Израиля, которые после возобновления авиаперелетов будут вылетать в страны “зеленого” списка, не должны будут по прибытию обратно проходить самоизоляцию, также они освобождаются от сдачи ПЦР-тестов.

Уже известно, что рейсы будут обслуживать пока что только граждан Израиля, а также ряд иностранцев, которые имеют специальное разрешение на въезд в страну. К примеру, с целью лечения или учебы. К сожалению, туристов среди первых пассажиров авиалиний не будет.

Пока рано говорить о том, что туризм в Израиле возобновляется, считает Александр Новиковский, заместитель генерального директора “Tez Tour”. В комментарии РБК-Украина он говорит, что в стране все же продолжается локдаун, и неизвестно, каковы будут сроки его продления.

“Судя по официальным данным, мы видим, что карантин в Израиле продолжается. Конечно, очень хочется, чтобы туризм в стране вновь запустился, это было бы правильно. Но в Израиле, как везде и как у нас, все зависит от уровня заболеваемости COVID-19”, – отмечает он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.