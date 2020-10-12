Министр финансов утверждает, что Украина выходит из кризиса

Есть основания полагать, что Украина постепенно выходит из кризиса.

Об этом сообщил Правительственный портал со ссылкой на интервью высокопоставленного чиновника изданию Mind.

Поступление НДС в мае-сентябре 2020-го увеличено в полтора раза, по сравнению с соответствующим периодом 2019-го. Налоговая эффективность по НДС выросла с 2,65% в апреле этого года до 3,4% – в июне.

«Благодаря выполнению доходов налоговой и таможней мы наверстываем отставание в доходной части. Это 44,2 миллиарда гривен на начало мая. Сейчас сократили эту «дыру» в 10 миллиардов гривен, а до конца 2020 года ее вообще закроем», – считает Марченко.

Министр назвал эту положительную динамику результатом, в частности, борьбы с теневыми схемами по уплате НДС и фиктивного налогового кредита и позитивные изменения в работе Государственной таможенной службы, которая «четвертый месяц подряд выполняет месячную роспись поступлений».

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Ранее в этом месяце Министерство экономического развития и торговли заявило, что объемы падения внутреннего валового продукта Украины начали сокращаться в июле.

Также в октябре Всемирный банк вслед за Европейским банком реконструкции и развития ухудшил свой предыдущий прогноз падения ВВП в Украине. Согласно новому прогнозу, в 2020 году украинская экономика упадет на 5,5%. Об этом говорится в аналитическом обзоре экономики стран Европы и Центральной Азии «Covid-19 и человеческий капитал».

Спад украинской экономики в 2020 году и возобновление роста в 2021 году прогнозирует и украинское правительство. По его ожиданиям, ВВП в этом году упадет на 4,8%, а в следующем – вырастет на 4,6%.