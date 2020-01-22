Как получить налоговую скидку: разъяснение ГНС (инфографика)

Граждане, которые не являются субъектами хозяйствования и которые в течение прошлого года получали заработную плату, с которой удерживался налог на доходы физических лиц, имеют право на получение налоговой скидки при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
*Налоговая скидка предоставляется, если у физлица в течение отчетного года были расходы на:
Для получения скидки необходимо:
Право на получение налоговой скидки не переносится на последующие годы, то есть для получения скидки за 2019 год необходимо подать декларацию до 31 декабря 2020 года включительно.
Общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного в виде заработной платы.
Подробнее о праве граждан на получение налоговой скидки – по ссылке.
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