Volkswagen презентовал новую мощную версию Golf GTI (фото)

Модификация Volkswagen Golf GTI нового поколения дебютировала в феврале нынешнего года. В ее оснащении находится 2,0-литровый турбо-агрегат EA888 TSI мощностью 245 л. с. и 370 Нм крутящего момента. Теперь же была представлена еще более производительная версия хэтчбека – Golf GTI Clubsport.

В исполнение Volkswagen Golf GTI Clubsport тот же 2,0-литровый турбо-мотор был форсирован до 300 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Автомобилю оставили передний привод и улучшили систему Vehicle Dynamics Manager, которая научилась задействовать механическое блокирование дифференциала. Первую “сотню” версия Golf GTI Clubsport набирает меньше, чем за 6 секунд, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Volkswagen Golf GTI Clubsport получил настроенное шасси, уменьшенный на 15 мм дорожный просвет и увеличенный положительный развал передней оси. При этом адаптивная подвеска DCC способна учитывать состояние дорожного полотна и текущую ситуацию. Для водителя есть несколько режимов, включая новый профиль Special, который был специально создан для езды по Нюрбургрингу.



Фото: mmr.net.ua

Внешний вид версии Volkswagen Golf GTI Clubsport отличается от стандартного исполнения GTI модернизированной решеткой радиатора, большими 18-дюймовыми колесными дисками «в базе» и другим задним диффузором. Стоимость «заряженной» новинки пока не называется.



Фото: mmr.net.ua