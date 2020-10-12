Дебютировал обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

Компания Mitsubishi официально представила обновленный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который будет продаваться как модель 2022 года. В продаже он появится в конце текущего года.

Кроссовер получил новый передний бампер, новую решетку радиатора, а также обновленные задние фонари и новую дверь багажника. Он стал изящней и красивей, чем раньше. Благодаря новой двери багажника улучшился обзор.



В салоне изменения тоже небольшие. Появилась новая отделка и изменилась компоновка (новая 8-дюймовая аудиосистема с подключением к смартфону расположена ближе к водителю и переднему пассажиру).