Официально презентовали новый кроссовер Volkswagen Taos (Фото)

Компания Volkswagen представила компактный кроссовер Taos, который является ближайшим «родственником» модели для китайского рынка – Volkswagen Tharu. При этом у кроссовера Taos другие фары, радиаторная решетка со светодиодной перемычкой и другой бампер. В задней части новинка повторяет модель Tharu, за исключением модернизированного бампера и оригинальной оптики.

Длина нового кроссовера Volkswagen Taos составляет 4465 мм, а расстояние между осями – 2690 мм. Объем багажного отсека модели 796 литров (по американской методике SAE), а если сложить задние кресла, то этот показатель возрастает до 1877 литров.

Салон нового Volkswagen Taos в основных чертах повторяет модель Tharu, за исключением обновленного рулевого колеса и других материалов отделки. На фото показана топовая версия новинки, а в базовом исполнении она будет иметь скромный дисплей медиасистемы вместо 8-дюймого тачскрина мультимедиа MIB3.

Кроме того, базовая версия Volkswagen Taos будет лишена контурной подсветки салона, беспроводной зарядки телефона, двузонного климат-контроля и некоторых электронных систем безопасности, в частности, функции автоторможения, хотя все машины этого сегмента в стартовой версии ее имеют.

На рынке США Volkswagen Taos будет оснащаться 1,5-литровым турбо-двигателем TSI из линейки EA211 Evo. Его мощность составляет 160 л. с., а максимальный крутящий момент – 249 Нм. Для базовых версий этот мотор укомплектуют передним приводом и 8-диапазонным “автоматом”, а для более продвинутых – системой полного привода и 7-диапазонным «роботом» DSG с двумя сцеплениями.



При этом для стран Латинской Америки предложат версии нового Volkswagen Taos с другим мотором. Речь идет о 1,4-литровом агрегате с наддувом, который выдает 150 л. с. и 250 Нм крутящего момента. Он будет работать только с передним приводом и 6-диапазонным “автоматом”. Продажи новинки на указанных рынках должны начаться летом следующего года.