BMW вывела на испытания «заряженный» кабриолет (фото)

Оранжевый кабриолет BMW M4 2021 модельного года засветился во время трековых испытаний на трассе Нюрбургринг.
Прототип BMW M4 отличается огромной решеткой радиатора, не менее большими воздухозаборниками с каждой стороны, громоздкими боковыми юбками, расширенными крыльями, диффузором и четырьмя выхлопными патрубками выхлопной системы.
Как стало известно MMR, новинка получит тканевый мягкий верх, который должен значительно снизить вес и сместить центр тяжести авто вниз.
Движущей силой кабриолета станет мощный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Twin Turbo мощностью 473 или 503 «лошадей»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз11 ч. назад - 4345 13
Опрос украинцев от Зеленского: откуда на него возьмут деньги12 ч. назад - 1212 7
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платит8 ч. назад - 4859 5
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в Киеве9 ч. назад - 2072 3
Иван Портной: как украинцы выбирают интернет-магазин11 ч. назад - 255 1
Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)14 ч. назад - 5077 1
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платит8 ч. назад - 4859 5
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз11 ч. назад - 4345 13
iPhone 12: озвучили возможную стоимость новых смартфонов в Украине11 ч. назад - 2205 1
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в Киеве9 ч. назад - 2072 3
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 450
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1225 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1579
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1387 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1624