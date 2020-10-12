BMW вывела на испытания «заряженный» кабриолет (фото)

Оранжевый кабриолет BMW M4 2021 модельного года засветился во время трековых испытаний на трассе Нюрбургринг.

Прототип BMW M4 отличается огромной решеткой радиатора, не менее большими воздухозаборниками с каждой стороны, громоздкими боковыми юбками, расширенными крыльями, диффузором и четырьмя выхлопными патрубками выхлопной системы.

Как стало известно MMR, новинка получит тканевый мягкий верх, который должен значительно снизить вес и сместить центр тяжести авто вниз.



Движущей силой кабриолета станет мощный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Twin Turbo мощностью 473 или 503 «лошадей»