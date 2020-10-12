В Украине стали больше интересоваться удаленной работой (инфографика)

Удаленным сотрудникам готовы платить на 9% больше, чем при «классической» занятости, хотя средняя зарплата первых упала на 4%. Чаще всего для работы из дома нужны студенты и молодежь в начале карьеры, а самые популярные вакансии – офис-менеджер и менеджер Instagram-страницы.
Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа за 3 квартал 2020 года.
Со второго по третий квартал 2020 года количество вакансий для офисной работы возросло на 32%, чья база насчитывает более 43 тыс. актуальных предложений по трудоустройству. Вакансий удаленной работы стало на 22% больше. В то же время соискатели интересуются ею в три раза активнее – на одно объявление откликаются в среднем 13 человек. Для “классической” занятости этот показатель чуть менее 5.
К тому же для желающих работать удаленно в июле-сентябре зарплаты были на 9% выше – в среднем 12 000 грн в месяц. В предыдущем квартале работодатели предлагали даже чуть больше – примерно 12 500 грн. А средний доход при офисной занятости уже полгода стабильно составляет 11 000 грн.
Пятерка сфер для удаленной работы:
Пятерка удаленных вакансий:
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