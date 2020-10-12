В Украине стали больше интересоваться удаленной работой (инфографика)

Удаленным сотрудникам готовы платить на 9% больше, чем при «классической» занятости, хотя средняя зарплата первых упала на 4%. Чаще всего для работы из дома нужны студенты и молодежь в начале карьеры, а самые популярные вакансии – офис-менеджер и менеджер Instagram-страницы.

Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа за 3 квартал 2020 года.

Со второго по третий квартал 2020 года количество вакансий для офисной работы возросло на 32%, чья база насчитывает более 43 тыс. актуальных предложений по трудоустройству. Вакансий удаленной работы стало на 22% больше. В то же время соискатели интересуются ею в три раза активнее – на одно объявление откликаются в среднем 13 человек. Для “классической” занятости этот показатель чуть менее 5.

К тому же для желающих работать удаленно в июле-сентябре зарплаты были на 9% выше – в среднем 12 000 грн в месяц. В предыдущем квартале работодатели предлагали даже чуть больше – примерно 12 500 грн. А средний доход при офисной занятости уже полгода стабильно составляет 11 000 грн.

Пятерка сфер для удаленной работы:

наиболее активны при поиске работы – по-прежнему студенты и молодые люди на старте карьеры – на одно предложение трудоустроиться удаленно откликается в среднем 21 соискатель. Уровень дохода молодежи не изменился – им готовы платить те же 12 500 грн;

на втором месте по количеству вакансий для работы на дому – сфера торговли и продаж, 1,2 тыс. объявлений в третьем квартале. Работодатели озвучивали зарплату в размере 11 500 грн;

сфера маркетинга и рекламы – с июля по сентябрь здесь разместили 630 вакансий. Выросли и зарплаты – на 5%, сейчас работодатели готовы платить в среднем 10 000 грн в месяц;

транспортно-логистическая сфера – в этой категории зарплаты повысили на 7%, или 1000 грн – в июле-сентябре можно было получать в среднем 16 000 грн в месяц. Количество вакансий возросло на 58% – до 330 за квартал;

IT и телекоммуникации. В третьем квартале здесь разместили 230 вакансий, на каждую откликнулись в среднем 15 соискателей. За работу в мире диджитал готовы платить примерно 16 800 грн в месяц – столько же, как и в апреле-июне.

Пятерка удаленных вакансий:

чаще всего на удаленную работу ищут офис-менеджеров – за третий квартал желающие получить должность могли выбрать место работы среди 600 вакансий. Платить им готовы в среднем 11 500 грн;

на втором месте менеджер Instagram-страницы – 370 предложений за июль-август 2020 г. Сейчас им обещают 18 000 грн – на 20% больше, чем во втором квартале;

работать удаленно приглашают менеджеров по продажам, которые могут получать 12 500 грн в месяц;

обустроить рабочее место дома могут и операторы call-центра, выбрав заманчивое предложение среди 300 вариантов. Зарплаты у этих сотрудников выросли ни много ни мало на 67% – если во втором квартале им обещали 7500 грн, то в третьем уже 12 500 грн;