Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанам

По языковой и экономической причинам министр внутренних дел Эстонии Март Хельме не одобряет массовой трудовой миграции из Украины в Эстонию.
Об этом эстонский чиновник рассказал Deutsche Welle.
По словам Хельме, для этого есть 2 причины. Одна из которых – языковая проблема в Эстонии.
“Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском языке, они будут разговаривать на русском. Я понимаю их очень хорошо, это для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Мы против этого”, – добавил Хельме.
Эстонский министр отметил, что нужно учитывать статистику и количество населения в стране.
“В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. Мы видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для страны. Если бы нас было 100 миллионов, то пусть бы приезжали 100 тысяч украинцев”, – сказал он.
Чиновник отметил, что нельзя сравнивать ситуацию в Эстонии с Литвой, где к притоку украинских трудовых мигрантов относятся весьма положительно.
“В Эстонии где-то 25% людей пользуются, прежде всего, русским языком. В Латвии таких около 40%. В Литве – 15%. Там нет ситуации, что литовский язык может через некоторое время оказаться в меньшинстве. У нас и в Латвии эта опасность существует”, – объяснил эстонский чиновник.
Он также указал и на причины, в силу которых наплыв украинских трудовых мигрантов, по его мнению, не желателен.
“Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства”, – пояснил чиновник.
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