0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 257 0

Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанам

Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанам

По языковой и экономической причинам министр внутренних дел Эстонии Март Хельме не одобряет массовой трудовой миграции из Украины в Эстонию.

Об этом эстонский чиновник рассказал Deutsche Welle.

По словам Хельме, для этого есть 2 причины. Одна из которых – языковая проблема в Эстонии.

“Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском языке, они будут разговаривать на русском. Я понимаю их очень хорошо, это для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Мы против этого”, – добавил Хельме.

Эстонский министр отметил, что нужно учитывать статистику и количество населения в стране.

“В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. Мы видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для страны. Если бы нас было 100 миллионов, то пусть бы приезжали 100 тысяч украинцев”, – сказал он.

Чиновник отметил, что нельзя сравнивать ситуацию в Эстонии с Литвой, где к притоку украинских трудовых мигрантов относятся весьма положительно.

“В Эстонии где-то 25% людей пользуются, прежде всего, русским языком. В Латвии таких около 40%. В Литве – 15%. Там нет ситуации, что литовский язык может через некоторое время оказаться в меньшинстве. У нас и в Латвии эта опасность существует”, – объяснил эстонский чиновник.

Он также указал и на причины, в силу которых наплыв украинских трудовых мигрантов, по его мнению, не желателен.

“Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства”, – пояснил чиновник.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.