Первый из объектов "Укрспирта" приватизировали за 55 миллионов

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП “Укрспирт” – Немировского МВД, завод за 55,08 млн грн приватизировало ООО “ЛВН ЛИМИТЕД”.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что на аукцион объект выставили со стартовой ценой 49,5 млн грн.
“Рост цены от стартовой удалось достичь благодаря продуманным алгоритмам проведения приватизационных аукционов – которые мотивируют участников предлагать более высокую цену от стартовой уже на этапе подачи заявок.
Компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Вместе с тем, из-за защищенности информации о количестве участников аукциона до начала его проведения, участник предложил цену выше стартовой на более чем 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов”, – говорится в сообщении.
После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Немировского МВД будет считаться официально завершенным.
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