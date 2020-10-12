Рубан сообщил, останется ли Киев в "оранжевой" зоне

Киев в обновленном карантинном списке останется в “оранжевой” зоне. Соответствующее решение сегодня, 15 октября, должны принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Попадание в “красную” зону карантина возможно лишь при ухудшении ситуации с заполненностью больничных коек.
“Киев сейчас в “оранжевой” и будет в ней. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах”, – сказал Рубан.
Он добавил, что ситуация по детским садикам и школам сейчас в Киеве полностью контролируемая.
“По городу Киеву переболело меньше, чем полпроцента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация решается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мер”, – сказал Рубан.
Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человека. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Максим Розенко: техосмотр в Украине. Вызовы нового рынка объемом в 10 млрд гривенВчера, 11:20 - 2276 12
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз4 ч. назад - 2256 9
Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,45 миллионаВчера, 13:00 - 632 5
Опрос украинцев от Зеленского: откуда на него возьмут деньги4 ч. назад - 753 4
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платитОколо часа назад - 395 1
ПФУ уточнил информацию, которую будет передавать в Гоструда: кого будут проверятьВчера, 21:15 - 11041
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз4 ч. назад - 2256 9
Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)7 ч. назад - 1734
Кому повысят пенсию в 2021 годуВчера, 16:10 - 1726
iPhone 12: озвучили возможную стоимость новых смартфонов в Украине4 ч. назад - 1296 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 421
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1213 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1538
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1359 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1595