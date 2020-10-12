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Рубан сообщил, останется ли Киев в "оранжевой" зоне

Рубан сообщил, останется ли Киев в "оранжевой" зоне

Киев в обновленном карантинном списке останется в “оранжевой” зоне. Соответствующее решение сегодня, 15 октября, должны принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Попадание в “красную” зону карантина возможно лишь при ухудшении ситуации с заполненностью больничных коек.

“Киев сейчас в “оранжевой” и будет в ней. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах”, – сказал Рубан.

Он добавил, что ситуация по детским садикам и школам сейчас в Киеве полностью контролируемая.

“По городу Киеву переболело меньше, чем полпроцента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация решается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мер”, – сказал Рубан.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человека. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Страхование от коронавируса

По материалам РБК-Украина
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