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В Украине вырастут цены на сахар - прогноз

В Украине вырастут цены на сахар - прогноз

Цены на сахар на внутреннем рынке после резкого повышения неделей ранее немного откатились, однако сахар на внутреннем рынке будет дорожать.

Об этом заявил замгендиректора по экономическим вопросам A’SPIK group Дмитрий Панчук, сообщает agronews.

Как отмечается, представители сахарных заводов прогнозируют повышение оптовых цен в начале 2021 до 15-16 тыс. грн/ т (с НДС).

Панчук пояснил, что одной из основных причин роста цен на сахар стала ниже, чем ожидалось, урожайность сахарной свеклы – 400 ц/га вместо 500 ц/га.

Кроме того, по его словам, сахаристость свеклы также ниже прогнозируемых показателей. Росту цен способствует и активизация сегмента экспорта.

“Активизировались покупатели из многих рынков СНГ”, – сказал Панчук, добавив, что 100 тыс. тонн сахара было законтрактовано еще весной по форварду и в ближайшее время этот экспортный контракт сахарные заводы также начнут выполнять.

Панчук отметил, что ценовая ситуация на рынке сахара весной-летом 2021 будет зависеть от того, какие площади будут засеяны сахарной свеклой.

Кроме того, отмечается, что сахарные заводы придерживают товар, накапливая его на складе в ожидании более выгодных цен.

По материалам Економічна Правда
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