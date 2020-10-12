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Арахамия выступает за сокращение украинской армии

Арахамия выступает за сокращение украинской армии

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение данной инициативы и произвести расчеты.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала “Украина 24”.

“Мы понимаем, что бюджет – это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны – защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься обучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти”, – сказал Арахамия.

По его словам, увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Отметим, что согласно паспорту бюджетной программы в 2020 году численность ВСУ составляла почти 247 тысяч человек. Из них около 193 – военнослужащие, 52 – гражданские работники. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.

По материалам РБК-Украина
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