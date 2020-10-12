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Роботизированные автобусы скоро поедут по китайским городам

Роботизированные автобусы скоро поедут по китайским городам

Китайская компания QCraft сообщила о скором запуске в ряде городов страны роботизированных автобусных маршрутов. Это будут первые в Китае автоматизированные пассажирские перевозки на дорогах общего пользования.

Главный проект компания QCraft реализует в одном из транспортных узлов Сучжоу. В районе железнодорожной станции в Suzhou Gaotie New City будет создано более четырёх километров маршрута с многочисленными остановками в основных транспортных узлах, возле офисов, торговых центров и жилых кварталов. Договор о развёртывании маршрутов был заключён с властями Сучжоу в декабре прошлого года, а первые автоматические автобусы QCraft вышли на маршруты в июле этого года.

Беспилотные автобусы QCraft ориентированы на перевозки на небольшие расстояния. Перед запуском маршрутов в эксплуатацию разработчики провели многочисленные симуляции. Утверждается, что системы логистики QCraft единственные в мире, у которых имеется мощный аппарат моделирования, поэтому роботизированные маршруты на дорогах общего пользования компания может внедрять практически сразу с минимальным объёмом полевых испытаний.

По материалам 3dnews.ru
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