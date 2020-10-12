Tesla запускает бета-версию функции полного автопилота

На мероприятии Tesla Battery Day 2020, прошедшем в прошлом месяце, Илон Маск сообщил журналистам о готовности компании к использованию систем автономного вождения пятого уровня. Наконец, глава бренда объявил дату начала бета-теста продвинутой электроники, которая лишь формально требует присутствия владельца в салоне электрокара.
Автомобили Tesla уже не первый год оснащаются системой помощи водителю, но до недавнего времени она выполняла роль ассистента и была далеко не полностью автономна. Новый пакет Full Self-Driving (FSD), по заявлению автопроизводителя, способен управлять электромобилем самостоятельно, хотя и требует от владельца транспортного средства находиться в салоне в соответствии с законодательством.
«Ограниченное бета-тестирование FSD стартует в следующий вторник [20 октября], и будет доступно небольшому количеству людей — опытных и осторожных водителей», — заявил Илон Маск в Twitter.
На своём официальном сайте Tesla по-прежнему предупреждает водителей, что включённые в настоящее время функции автопилота требуют активного наблюдения со стороны владельца и не делают автомобиль автономным. Тем не менее в компании отмечают, что благодаря регулярным апдейтам функциональность фирменного ПО будет постоянно увеличиваться.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородкахВчера, 14:44 - 2436 16
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитингВчера, 11:55 - 1161 12
Украина намерена взять займы у Польши, Венгрии и Турции на ремонт дорогВчера, 15:28 - 487 7
Стартовали продажи украинского трехколесного электровелосипеда Delfast (видео)Вчера, 00:56 - 1403 7
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AGВчера, 10:44 - 1925 4
Аналитик объяснил, почему гривна обесценится до конца годаВчера, 17:03 - 4752
Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородкахВчера, 14:44 - 2436 16
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AGВчера, 10:44 - 1925 4
В Украине будет меняться система оплаты труда: кто сможет зарабатывать больше всегоВчера, 11:00 - 1633 1
Как изменится размер коммунальных платежей в отопительный сезон: комментарий МинфинаВчера, 10:00 - 1213
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 523
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1290 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1639
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1468 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1678