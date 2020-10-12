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Tesla запускает бета-версию функции полного автопилота

Tesla запускает бета-версию функции полного автопилота

На мероприятии Tesla Battery Day 2020, прошедшем в прошлом месяце, Илон Маск сообщил журналистам о готовности компании к использованию систем автономного вождения пятого уровня. Наконец, глава бренда объявил дату начала бета-теста продвинутой электроники, которая лишь формально требует присутствия владельца в салоне электрокара.

Автомобили Tesla уже не первый год оснащаются системой помощи водителю, но до недавнего времени она выполняла роль ассистента и была далеко не полностью автономна. Новый пакет Full Self-Driving (FSD), по заявлению автопроизводителя, способен управлять электромобилем самостоятельно, хотя и требует от владельца транспортного средства находиться в салоне в соответствии с законодательством.

«Ограниченное бета-тестирование FSD стартует в следующий вторник [20 октября], и будет доступно небольшому количеству людей — опытных и осторожных водителей», — заявил Илон Маск в Twitter.

На своём официальном сайте Tesla по-прежнему предупреждает водителей, что включённые в настоящее время функции автопилота требуют активного наблюдения со стороны владельца и не делают автомобиль автономным. Тем не менее в компании отмечают, что благодаря регулярным апдейтам функциональность фирменного ПО будет постоянно увеличиваться.

По материалам 4PDA
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