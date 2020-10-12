Укравтодор показал проект объездной Львова

Укравтодор разрабатывает проектную документацию для реконструкции Западного обхода города Львова на участке Рясне-Руське – Солонка протяженностью 15 км.
Визуализация новой дороги появилась на странице дорожников в сети. Как отмечается, участок дороги после реконструкции будет соответствовать параметрам I-Б категории.
Реконструированный участок позволит разгрузить уличную сеть города Львова и обеспечить качественное транспортное сообщение со всеми магистральными дорогами вокруг.
В рамках реконструкции дороги предусматривается:
Фото: Укравтодор
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