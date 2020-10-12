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Укравтодор показал проект объездной Львова

Укравтодор показал проект объездной Львова

Укравтодор разрабатывает проектную документацию для реконструкции Западного обхода города Львова на участке Рясне-Руське – Солонка протяженностью 15 км.

Визуализация новой дороги появилась на странице дорожников в сети. Как отмечается, участок дороги после реконструкции будет соответствовать параметрам I-Б категории.

Реконструированный участок позволит разгрузить уличную сеть города Львова и обеспечить качественное транспортное сообщение со всеми магистральными дорогами вокруг.

В рамках реконструкции дороги предусматривается:

  • обустройство 6 транспортных развязок в разных уровнях;
  • обустройство проездов для местного движения и возможности безопасного выезда на реконструированную дорогу;
  • строительство 2 путепроводов через железную дорогу;
  • шумозащитные экраны в пределах жилой застройки;
  • освещение всего участка дороги.


Фото: Укравтодор

По материалам Телеканал 24
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