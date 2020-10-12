Укравтодор показал проект объездной Львова

Укравтодор разрабатывает проектную документацию для реконструкции Западного обхода города Львова на участке Рясне-Руське – Солонка протяженностью 15 км.

Визуализация новой дороги появилась на странице дорожников в сети. Как отмечается, участок дороги после реконструкции будет соответствовать параметрам I-Б категории.

Реконструированный участок позволит разгрузить уличную сеть города Львова и обеспечить качественное транспортное сообщение со всеми магистральными дорогами вокруг.

В рамках реконструкции дороги предусматривается:

обустройство 6 транспортных развязок в разных уровнях;

обустройство проездов для местного движения и возможности безопасного выезда на реконструированную дорогу;

строительство 2 путепроводов через железную дорогу;

шумозащитные экраны в пределах жилой застройки;

освещение всего участка дороги.



Фото: Укравтодор