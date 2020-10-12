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С начала года в Украине около 35 тысяч человек получили статус "муниципальной няни" и выплаты

С начала года в Украине около 35 тысяч человек получили статус "муниципальной няни" и выплаты

В Украине с начала года около 35 тысячам человек была назначена и выплачена компенсация за услугу “муниципальная няня”.

Об этом в ответе на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

“С начала текущего года 34 662 лицам была назначена и выплачена компенсация по уходу за ребенком до трех лет “муниципальная няня”, – говорится в ответе на запрос.

Больше всего обращений по компенсации услуги по уходу “муниципальная няня” зарегистрировано в Львовской области – 4806 человек, Ровенской области – 4009 человек, Николаевской области – 3198 человек.

Компенсация услуги “муниципальная няня” выплачивается получателю услуги “муниципальная няня” в размере прожиточного минимума на детей в возрасте от шести лет, установленного на 1 января соответствующего года, за каждого ребенка, за которым ухаживает муниципальная няня, но не более стоимости услуги “муниципальная няня”, уплаченной получателем услуги “муниципальная няня”.

Так, согласно Закону Украины о Государственном бюджете на 2020 год, прожиточный минимум на детей до 6 лет с 1 января 2020 года составил 1779 гривен, с 1 июля 2020 года составляет 1859.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил постановление, меняющее порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет “муниципальная няня”.
  • Как оформить компенсацию, читайте по ссылке.

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По материалам УНН
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