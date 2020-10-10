В ЕС определили критерии для закрытия границ

Совет Европы одобрил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения. Рекомендации содержат распределение стран на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.
Так, страны-члены ЕС еженедельно должны предоставлять данные по трем критериям:
В зависимости от результатов все страны будут распределены на четыре зоны:
Страны-члены ЕС не должны ограничивать передвижение из регионов “зеленой” зоны. Для путешествующих из стран “оранжевой” или “красной” зон рекомендуют вводить ограничения в виде прохождения карантина или проведение тестирования на COVID-19 до или после прибытия.
“Рекомендация совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации”, – добавили в Совете Европы.
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