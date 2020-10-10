Кипр отменяет программу гражданства в обмен на инвестиции

Кипр объявил о прекращении своей программы гражданства в обмен на инвестиции после обвинений в злоупотреблении системой.
Об этом сообщает Reuters.
Приостановка программы в ее нынешнем виде вступит в силу с 1 ноября.
При минимальных инвестициях в размере 2 миллионов евро кипрская схема предоставляет паспорта, гарантирующие безвизовый въезд в Европейский Союз, к которому островное государство присоединилась в 2004 году.
Эта схема, которую критикуют как непрозрачную и сопровождаемую риском отмывания денег, пользуется популярностью у россиян, украинцев, а в последнее время – у китайцев и камбоджийцев.
Объявление о прекращении программы состоялось после того, как телеканал “Аль-Джазира” выпустил в эфир документальный фильм о ней.
Журналисты, выдававшие себя за посредников для мнимого китайского инвестора с обвинительным приговором, тайно снимали высокопоставленного кипрского государственного чиновника, депутата и адвоката, которые якобы предлагали помочь процессу.
По закону судимость должна дисквалифицировать потенциального инвестора.
Люди, снятые в документальном фильме, утверждали, что попали в ловушку, и сказали, что они сообщили об этом властям несколько месяцев назад.
Программа гражданства Кипра в обмен на инвестиции действовала с 2014 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч10 ч. назад - 5797 12
Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца года7 ч. назад - 2649 7
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней - Марченко4 ч. назад - 594 5
Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт10.10.2020, 14:47 - 1134 4
По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитикиПозавчера, 17:26 - 6796 3
В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч10 ч. назад - 5797 12
Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца года7 ч. назад - 2649 7
Банки будут тщательно проверять операции клиентов с высоким рискомВчера, 20:01 - 2338 1
Стартап представил дешевый электровелосипед Reevo с колесами без ступицы (видео)14 ч. назад - 1537 1
В "Слуге народа" предложили отложить повышение минимальной зарплаты до декабря 2021 года8 ч. назад - 895
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"Вчера, 12:55 - 299
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1117 7
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1419
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1252
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1506