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Марченко назвал расходы, которые могут урезать в случае неполучения второго транша МВФ до конца года

Марченко назвал расходы, которые могут урезать в случае неполучения второго транша МВФ до конца года

По словам министра финансов Сергея Марченко, если Украина не получит транш Международного валютного фонда (МВФ), в первую очередь могут сократить расходы развития.

Об этом Марченко сказал в интервью The Page.

“Я думаю, что с МВФ у нас все будет нормально. Если не даст деньги, будем жить. Вопрос в том, что аппетиты у нас могут быть другими”, – цитирует издание слова Марченко.

Так, по его словам, в случае неполучения транша от МВФ в первую очередь могут быть урезаны расходы на развитие.

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“В первую очередь, к сожалению, это расходы развития. Я не думаю, что это будет касаться обороны и безопасности государства. Конечно не порежут образование и медицину, тем более, в период коронакризиса”, – отметил министр.

При этом он отметил, что зарплаты и пенсии все равно поднимут.

“Это не касается самых незащищенных и чувствительных. Это касается возможности развития. Не все понимают, что МВФ и кредиты международных организаций, инвестиции – это вопрос не для текущих нужд. Мы должны за эти средства обеспечить развитие государства. Эти средства мы трансформируем в развитие. Главная задача трансформационного механизма государства – это взять средства МВФ и создать условия для инвестиций и развития”, – подчеркнул Марченко.

Справка Finance.ua:

  • До конца года Украина рассчитывает на $700 млн Всемирного банка, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС.
По материалам The page
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