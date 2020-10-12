В китайской социальной сети Weibo была опубликована очередная утечка, касающаяся характеристик смартфона Redmi Note 10. Её автором является китайский инсайдер Digital Chat Station.

По данным источника, топовая версия смартфона Redmi Note 10 будет оснащена процессором Snapdragon 750G и главным модулем камеры на базе 108-мегапиксельного сенсора. Более доступная модификация будет довольствоваться системой на чипе MediaTek Dimensity 720, а главный модуль камеры получит сенсор с разрешением 48 Мп.

Топовая версия Redmi Note 10 получит чипсет Snapdragon 750G и камеру с разрешением 108 Мп.

Также отмечается, что обе версии получат LCD дисплеи с круглым отверстием под фронтальную камеру. Что касается более производительной модификации, то для неё предусмотрено использование аккумулятора ёмкостью 4800 мАч. Устройство получит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт.



По предварительным данным, топовая модель Redmi Note 10 будет фигурировать под модельным номером M2007J17C. В целом, она может быть очень похожа на недавно выпущенный смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, но с обновлённой 108-мегапиксельной камерой.