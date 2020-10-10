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Через "Дію" украинцы оплатили долгов и штрафов на 760 тысяч грн

Через "Дію" украинцы оплатили долгов и штрафов на 760 тысяч грн

Через приложение “Дія” украинцы уже совершили 1148 платежей.

Об этом свидетельствует статистика за неделю с момента запуска сервиса, передает пресс-служба “Дії”.

Что можно оплатить в приложении:

  • штрафы ПДД (фото- и видеофиксация);
  • долги по исполнительным производствам.

В частности, долгов было уплачено на 458 тыс. грн, а это 455 платежей. А нарушители ПДД оплатили в несколько кликов 693 штрафа на 305 тыс. грн.

Как узнать о штафах и долгах: в меню «Услуги», а также через push-уведомления.

Справка Finance.ua:

  • Пятого октября на Diia Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал Дія 2.0 – обновленную версию приложения государства в смартфоне.
  • Среди новых документов были представлены: карточка плательщика налогов (РНОКНП), справка ВПЛ (переселенца), свидетельство о рождении ребенка, электронная прописка в паспортах и свидетельстве.
  • Новые продукты в приложении: “шеринг” документов. Возможность поделиться копиями цифровых документов, оплата штрафов за нарушение ПДД (фото- и видеофиксация), оплата долгов по исполнительным производствам.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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