Через "Дію" украинцы оплатили долгов и штрафов на 760 тысяч грн

Через приложение “Дія” украинцы уже совершили 1148 платежей.
Об этом свидетельствует статистика за неделю с момента запуска сервиса, передает пресс-служба “Дії”.
Что можно оплатить в приложении:
В частности, долгов было уплачено на 458 тыс. грн, а это 455 платежей. А нарушители ПДД оплатили в несколько кликов 693 штрафа на 305 тыс. грн.
Как узнать о штафах и долгах: в меню «Услуги», а также через push-уведомления.
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