Samsung представил новый бюджетный 5G-смартфон

Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A42 5G.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В аппарате установлен аккумулятор с мощностью в 5 000 мегаампер за час.
Размер HD+ дисплея с активной матрицей на органических светодиодах смартфона составляет 17,8 см. Всего на устройстве установлены 5 камер – четыре на задней части (48 Мп, 8Мп, 5Мп и 5Мп) и одна впереди (20 Мп).
Фото: news.samsung.com
Операционная память Galaxy A42 5G равна 4 Гб, внутренняя – 128 Гб. Благодаря дополнительной карте память можно расширить до 1 Тб.
Устройство доступно в трех цветах: черном, белом и сером.
Стоимость одного смартфона составляет около 455 долларов США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч14 ч. назад - 6849 14
Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца года12 ч. назад - 3229 9
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней - Марченко9 ч. назад - 957 4
Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт10.10.2020, 14:47 - 1232 4
По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитикиПозавчера, 17:26 - 7029 4
В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч14 ч. назад - 6849 14
Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца года12 ч. назад - 3229 9
Стартап представил дешевый электровелосипед Reevo с колесами без ступицы (видео)18 ч. назад - 1998 3
Приват24 запустил сервис мгновенных переводов с карт Mastercard любой страны мира7 ч. назад - 1579
Как проверить юридическую "чистоту" недвижимости на вторичке7 ч. назад - 1158
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"Вчера, 12:55 - 315
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1134 7
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1438
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1262
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1510