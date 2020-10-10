Samsung представил новый бюджетный 5G-смартфон

Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A42 5G.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В аппарате установлен аккумулятор с мощностью в 5 000 мегаампер за час.

Размер HD+ дисплея с активной матрицей на органических светодиодах смартфона составляет 17,8 см. Всего на устройстве установлены 5 камер – четыре на задней части (48 Мп, 8Мп, 5Мп и 5Мп) и одна впереди (20 Мп).



Фото: news.samsung.com

Операционная память Galaxy A42 5G равна 4 Гб, внутренняя – 128 Гб. Благодаря дополнительной карте память можно расширить до 1 Тб.

Устройство доступно в трех цветах: черном, белом и сером.

Стоимость одного смартфона составляет около 455 долларов США.