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НАПК выявило у должностных лиц незадекларированного имущества на 460,5 млн гривен

НАПК выявило у должностных лиц незадекларированного имущества на 460,5 млн гривен

С начала проведения проверок деклараций по новому Порядку НАПК выявило недостоверных сведений на 460,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В отношении должностных лиц, которые не задекларировали имущества более чем на 250 прожиточных минимумов (480+ тыс. грн) в правоохранительные органы направлено 66 обоснованных выводов.

Что происходит после того, как в НАПК проверили декларацию и обнаружили незадекларированные доходы или имущество на значительную сумму:

  • НАПК выявляет нарушение в декларации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов (более 480 тыс. грн);
  • НАПК составляет обоснованный вывод и направляет его в правоохранительные органы: в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), если признаки нарушения выявлены у чиновника, в ГБР (Государственное бюро расследований) или полицию, если признаки нарушения выявлены у других декларантов;
  • НАБУ, ГБР или полиция проводят расследование и при наличии оснований направляют дело в суд;
  • Высший антикоррупционный суд рассматривает дела чиновников, другие суды – дела всех декларантов;
  • ВАКС выносит приговор, который может предусматривать: лишение свободы на срок до 2 лет, общественные работы на срок от 150 до 240 ч, штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42 500 грн до 51 000);
  • НАПК вносит лица, которые суд признал виновными, в Реестр коррупционеров.
По материалам Finance.UA
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