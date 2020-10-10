НАПК выявило у должностных лиц незадекларированного имущества на 460,5 млн гривен

С начала проведения проверок деклараций по новому Порядку НАПК выявило недостоверных сведений на 460,5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В отношении должностных лиц, которые не задекларировали имущества более чем на 250 прожиточных минимумов (480+ тыс. грн) в правоохранительные органы направлено 66 обоснованных выводов.
Что происходит после того, как в НАПК проверили декларацию и обнаружили незадекларированные доходы или имущество на значительную сумму:
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