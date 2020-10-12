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Карантин может неожиданно развернуть курс доллара: аналитики дали прогноз

Карантин может неожиданно развернуть курс доллара: аналитики дали прогноз

В Украине в случае усиления карантина движение валюты развернется и стоимость доллара может упасть. На это повлияет снижение экономической активности.

В марте, после объявления карантина, было две недели паники, в течение которых НБУ пришлось влить в экономику около 2 млрд долларов. Тогда курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 грн/$. На этот раз паники на валютном рынке не будет и курс после объявления новых ограничений расти не будет. Кроме того, вполне возможно, что это приведет к укреплению гривны. Так считает финансовый аналитик Александр Паращий, передает Обозреватель.

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“Любые новые ограничения не будут генерировать панику. И курс, вероятно, будет определяться рыночными тенденциями. Если будут новые ограничения, спрос на доллар будет меньше. Соответственно, есть вероятность, что гривна, наоборот, будет укрепляться. Не только экономическая активность будет определять курс доллара. Мы помним, какой большой дефицит бюджета закладывался на 2020 год, знаем, какой дефицит бюджета закладывается на 2021 год и этот дефицит нужно будет как-то финансировать. В зависимости от того, как наше правительство будет финансировать этот дефицит, могут быть движения в обе стороны”, – отмечает аналитик.

Так, если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги, то курс будет укрепляться. Если же для компенсации дефицита это будет происходить благодаря эмиссии, то доллар может, наоборот, значительно подорожать.

Снижение экономической активности может привести к снижению курса доллара, однако в то же время будет медленнее восстанавливаться экономика, ухудшится ситуация на рынке труда, в частности возможно снижение среднего уровня зарплат, рост уровня безработицы, говорит аналитик Егор Комов.

По материалам Обозреватель
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