Межбанк: вторник будет нестандартным из-за двух выходных

Этот вторник пройдет достаточно нестандартно для украинского валютного рынка. Виной всему вчерашний выходной в США (отмечали День Колумба и все расчеты по доллару на нашем межбанке проводились ТОМом) и завтрашний уже свой праздник – День защитника Украины.

Фактически разрыв рабочей недели на две равные части с выходной средой на фоне предстоящего уже скоро периода бюджетных расчетов у клиентов – полностью поменяет весь расклад спроса и предложения на межбанке в ближайшие дни. Сегодня на торги выйдут все заявки компаний на покупку-продажу доллара, перенесенные вчера.

Кроме этого, во второй половине дня банки зачислят долларовую валютную выручку за нерабочий День Колумба в США и часть клиентов даже постарается ее сегодня успеть продать. А часть компаний предпочтет перенести все свои валютные операции сразу, чтобы не зависеть и от завтрашнего праздника в Украине.

Ситуативные задачи крупных клиентов на фоне предстоящей праздничной среды и будут формировать сегодня как курсовой тренд на межбанке, так и статистику торгов. Сессия 13 октября будет очень активной и состоять из двух частей. В первой половине дня будут спешить те клиенты, кто перенес валютные операции на сегодня и кому нужно срочно именно этой датой закрыть свои внешнеэкономические расчеты. Во второй – на межбанке останутся две категории игроков – спекулянты и те компании, кто решит сегодняшним днем перед праздниками продать зачисленную после обеда долларовую выручку практически “с колес”. Это приведет к перекосам спроса и предложения на торгах, а также даст шанс Нацбанку попытаться пополнить резервы в случае ситуативного излишка предложения доллара на торгах.

По нашим прогнозам статистика торгов 13 октября составит до $140-170 млн при совершении до 440-480 сделок.

Частично на настроения и решения компаний-торговцев ценными бумагами и самих банков повлияют результаты сегодняшнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники будут предлагать гривневые облигации на 195,349,657 и 1133 дня. Мы уверены, что основными их покупателями будут госбанки и это частично будет влиять на ресурсный и валютный рынки сегодня и в четверг.

Рост ликвидности в банковской системе (уже вчера на утро корсчета банков выросли сразу на 15,8 млрд гривен до 50,3 млрд) – также добавит самим банкам гривневых ресурсов для работы на валютном рынке по собственной валютной позиции.

Наличный рынок продолжит ориентироваться на ситуацию на межбанке без собственной игры “на повышение” или “на понижение”.

Курсы межбанка по прогнозу на 13 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 33,16- 33,57 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,29 / 28,31

евро – 33,42 / 33,44

Курсы валют на Межбанке

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