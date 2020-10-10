0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 270 0

Озвучена зарплата Кличко без надбавок и премий

Озвучена зарплата Кличко без надбавок и премий

Зарплата мэра Киева Виталия Кличко за сентябрь составила 47,3 тыс. гривен.

Соответствующая сумма состоит из 45,3 тыс. гривен должностного оклада и 2 тыс. гривен отпускных. Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации на запрос “Українських новин”.

Таким образом, надбавок и премий в сентябре Кличко не получал. Одновременно с этим заместители мэра Киева заработали в прошлом месяце от 22 тыс. до 45,2 тыс. гривен.

Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 28,9 тыс. гривен, Валентина Мондриевского – 21,9 тыс. гривен, Вячеслава Непопа – 39,7 тыс. гривен, Петра Пантелеева – 45,2 тыс. гривен, Александра Харченко – 30,3 тыс. гривен, Марины Хонды – 44,4 тыс. гривен.

Получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.