Озвучена зарплата Кличко без надбавок и премий

Зарплата мэра Киева Виталия Кличко за сентябрь составила 47,3 тыс. гривен.

Соответствующая сумма состоит из 45,3 тыс. гривен должностного оклада и 2 тыс. гривен отпускных. Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации на запрос “Українських новин”.

Таким образом, надбавок и премий в сентябре Кличко не получал. Одновременно с этим заместители мэра Киева заработали в прошлом месяце от 22 тыс. до 45,2 тыс. гривен.

Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 28,9 тыс. гривен, Валентина Мондриевского – 21,9 тыс. гривен, Вячеслава Непопа – 39,7 тыс. гривен, Петра Пантелеева – 45,2 тыс. гривен, Александра Харченко – 30,3 тыс. гривен, Марины Хонды – 44,4 тыс. гривен.