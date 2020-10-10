В Украине решили изменить документы моряков

Для обеспечения бесперебойной выдачи бланков удостоверения личности моряка Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) начала их передачу в дипломно-паспортные отделы служб капитанов портов.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, все капитаны портов проинформированы по данному вопросу, а сами бланки будут находиться на жестком учете.
Всего Морская администрация закупила 3 тысячи бланков удостоверений личности моряка, которые будут распределены между дипломно-паспортными отделами служб капитанов морских портов Одессы, Херсона, Измаила и Мариуполя для обеспечения устойчивой и бесперебойной выдачи удостоверений.
В Мининфраструктуры напомнили, что удостоверение личности моряка является документом, удостоверяющим личность, который оформляется и выдается лицу, постоянно проживающему на территории страны и занимающему любую должность на борту судна (кроме военного судна).
Удостоверение личности моряка дает право лицу на выезд из Украины и въезд в Украину на судне, членом экипажа которого оно является, а также на перемещение или переход на другое судно как в портах Украины, так и в иностранных портах.
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