МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Спрос на газ в мире упадет на рекордные 3% в 2020 году, но затем быстро восстановится и к 2030 году вырастет на 15% до уровня 2019 года.
Такой прогноз во вторник, 13 октября, обнародовало Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook.
“Ожидается, что в 2020 году спрос на природный газ сократится на 3%, что будет крупнейшим ежегодным падением спроса с тех пор, как он стал одним из основных видов топлива в 1930-х годах”, – говорится в обзоре.
В МЭА отмечают, что газ оказался более устойчивым к эффектам кризиса COVID-19, чем уголь и нефть. Использование газа в строительном секторе, как правило, в большей степени зависит от погодных условий, а снижение потребления в коммерческих и общественных зданиях в период карантина было частично компенсировано ростом бытового потребления.
В целом спрос на газ для промышленности в 2020 году снизится на 4%, прогнозирует агентство. При этом после падения в текущем году спрос на газ вернется к росту.
“Согласно прогнозу, глобальный спрос на газ быстро восстановится, достигнув 4,6 трлн кубометров к концу десятилетия, что означает, что в 2030 году он будет почти на 15% выше, чем в 2019 году”, – отмечается в докладе.
В первую очередь рост спроса будет обеспечен странами с формирующимся и развивающимся рынком, а на зрелых рынках спрос в целом будет статичным. На Китай и Индию придется около 45% общего прироста спроса на газ в течение следующего десятилетия. Также устойчивый рост спроса будет наблюдаться на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
Некоторый прирост также ожидается в США, где низкие цены на газ по-прежнему будут способствовать переходу на него американской промышленности.
Что касается Европы, то несмотря на некоторый потенциал роста по мере вывода из эксплуатации угольных и атомных мощностей, спрос на газ в ЕС не вернется к уровням 2019 года, поскольку возобновляемые источники энергии займут большую долю этого рынка.
В целом, перспективы роста спроса на газ в мире по-прежнему в значительной степени зависят от экологической политики, а также от объема инвестиций в газовую инфраструктуру. Согласно базовому сценарию агентства, они составят около 70 млрд долларов в год.
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