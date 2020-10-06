0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Спрос на газ в мире упадет на рекордные 3% в 2020 году, но затем быстро восстановится и к 2030 году вырастет на 15% до уровня 2019 года.

Такой прогноз во вторник, 13 октября, обнародовало Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook.

“Ожидается, что в 2020 году спрос на природный газ сократится на 3%, что будет крупнейшим ежегодным падением спроса с тех пор, как он стал одним из основных видов топлива в 1930-х годах”, – говорится в обзоре.

В МЭА отмечают, что газ оказался более устойчивым к эффектам кризиса COVID-19, чем уголь и нефть. Использование газа в строительном секторе, как правило, в большей степени зависит от погодных условий, а снижение потребления в коммерческих и общественных зданиях в период карантина было частично компенсировано ростом бытового потребления.

В целом спрос на газ для промышленности в 2020 году снизится на 4%, прогнозирует агентство. При этом после падения в текущем году спрос на газ вернется к росту.

“Согласно прогнозу, глобальный спрос на газ быстро восстановится, достигнув 4,6 трлн кубометров к концу десятилетия, что означает, что в 2030 году он будет почти на 15% выше, чем в 2019 году”, – отмечается в докладе.

В первую очередь рост спроса будет обеспечен странами с формирующимся и развивающимся рынком, а на зрелых рынках спрос в целом будет статичным. На Китай и Индию придется около 45% общего прироста спроса на газ в течение следующего десятилетия. Также устойчивый рост спроса будет наблюдаться на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Некоторый прирост также ожидается в США, где низкие цены на газ по-прежнему будут способствовать переходу на него американской промышленности.

Что касается Европы, то несмотря на некоторый потенциал роста по мере вывода из эксплуатации угольных и атомных мощностей, спрос на газ в ЕС не вернется к уровням 2019 года, поскольку возобновляемые источники энергии займут большую долю этого рынка.

В целом, перспективы роста спроса на газ в мире по-прежнему в значительной степени зависят от экологической политики, а также от объема инвестиций в газовую инфраструктуру. Согласно базовому сценарию агентства, они составят около 70 млрд долларов в год.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.