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В сентябре количество банков и небанковских учреждений сократилось - НБУ

В сентябре количество банков и небанковских учреждений сократилось - НБУ

По состоянию на 30 сентября 2020 года в Украине действуют 74 банка и 2080 участников рынков небанковских финансовых услуг. В сентябре количество действующих банков уменьшилось с 75 до 74 из-за отзыва банковской лицензии и принятия решения о ликвидации банка “Аркада”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В то же время количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2084 до 2080 и состоит из 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 304 ломбардов, 327 кредитных союзов, 145 (было 144) лизинговых компаний, 1025 (было 1031) финансовых компаний, 64 (было 63) страховых брокеров.


Инфографика: НБУ

“Платежный рынок составляет 36 (было 35) платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами. Шесть финансовых компаний ушли с рынка по собственной инициативе и были исключены из ДРФУ. В то же время зарегистрирована новая лизинговая компания – ОООЛИД ЛИЗИНГ”, новый страховой брокер – ООО “СБ МОНОМАХ”, создана новая внутригосударственная платежная система – “MONEYCOM”, – говорится в сообщении.

В сентябре в НБУ поступило 546 запросов от финансовых учреждений. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 402. Количество запросов кредитных союзов составило 21 и страховщиков – 123.

По материалам Економічна Правда
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